Удар по селу Гроза на Харківщині: тіла 52 загиблих уже видали близьким (відео)

Станом на вечір 17 жовтня близькі та знайомі забрали тіла та фрагменти тіл 52 загиблих внаслідок удару ракетою “Іскандер” по селу Гроза Куп’янського району 5 жовтня, повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Сьогодні слідчі працюють у морзі, де відбувається видача тіл та фрагментів тіл загиблих, які на першому етапі розслідування не були встановлені, не були ідентифіковані. На теперішній час вони ідентифіковані, і ми можемо передати їх родичам для того, щоб вони змогли провести своїх близьких в останню путь“, – розповів заступник начальника відділу слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Олександр Кобилєв.

Він нагадав, що слідчі раніше завершили ідентифікацію загиблих, 19 осіб встановили за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Кількість жертв не змінилася – росіяни вбили 59 цивільних. Ще п’ятеро поранених залишаються у лікарні у стабільному стані.

Відео: ГУ НП у Харківській області

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя Андрія Козира. З 64 цивільних 59 загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов раніше назвав імена 53 загиблих.

11 жовтня в СБУ заявили, що визначили навідників удару по Грозі. Підозрюють двох місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами та після визволення села виїхали у РФ, — колишнього поліцейського Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Силовики опублікували листування Мамонів.