Байден вернул Украину на все каналы и в разговоры американцев — Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала об эффекте от обращения президента США Джо Байдена к американскому народу, вытеснении Израилем Украины с первых полос газет и перспективах положительного голосования за пакет помощи на 2024 год в Конгрессе.

«После грубого нападения ХАМАС на Израиль – это была главная тема на всех каналах. Этой речью президент Байден уверенно вернул Украину не только на все каналы, но и в разговоры всех американцев», — заявила Маркарова в эфире нацмарафона.

Она отметила, что Байден впервые именно в этом обращении назвал Украину критически важным государством для национальных интересов США.

«Все, о чем мы говорили на разных площадках, американцы услышали от своего президента», — сказала посол Украины в США.

Обратившись к американскому народу, президент Байден следом подал запрос на дополнительное бюджетное финансирование на весь 2024-й финансовый год. Содержание предложенного пакета в посольстве Украины в США еще анализируют.

«Минимум 61 миллиард – это то, что исключительно для Украины. Есть еще ряд статей, которые могут быть использованы для многих стран», — пояснила нюансы Маркарова.

Она заявила, что сейчас украинские дипломаты работают над тем, чтобы Конгресс поддержал этот запрос.

«У нас нет шансов, чтобы Конгресс не поддержал. Это экзистенциальная борьба для нас. Работаем вместе с администрацией, с Конгрессом – с обеими партиями – чтобы продолжить объяснение, которое вчера произнес президент Байден – о том, что это очень важно для США. У нас есть мощная двухпартийная поддержка. Я последние дни и последние месяцы провожу фактически каждый день во многих встречах в Конгрессе», — рассказала посол Украины.

Маркарова отметила — главное, что сейчас мешает поддержке финансирования для Украины — это неопределенность в выборах нового спикера Палаты представителей США.

«Сегодня состоялся четвертый раунд голосования. К сожалению, спикер не был избран. Надеюсь, что после перерыва найдется решение – избранный ли спикер или исполняющий обязанности», — отметила дипломат.

Также Маркарова заверила: несмотря на то, что с первых полос газет в США Украину вытеснил Израиль, это не сказалось на рабочем процессе.

«Мы абсолютно не почувствовали уменьшения внимания в нашей реальной работе. Наша работа с Пентагоном, Госдепом, Казначейством продолжается абсолютно в таком же режиме», заверила Маркарова.