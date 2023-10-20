Байден повернув Україну на всі канали та в розмови американців – Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла про ефект від звернення президента США Джо Байдена до американського народу, витіснення Ізраїлем України з перших шпальт газет та перспективи позитивного голосування за пакет допомоги на 2024 рік у Конгресі.

“Після грубого нападу ХАМАСу на Ізраїль – це була головна тема на всіх каналах. Цією промовою президент Байден впевнено повернув Україну не лише на всі канали, а й у розмови всіх американців”, – заявила Маркарова в етері нацмарафону.

Вона зазначила, що Байден уперше саме в цьому зверненні назвав Україну критично важливою державою для національних інтересів США.

“Усе, про що ми говорили на різних майданчиках, американці почули від свого президента”, – сказала посол України в США.

Звернувшись до американського народу, президент Байден одразу після цього подав запит на додаткове бюджетне фінансування на весь 2024-й фінансовий рік. Зміст запропонованого пакету в посольстві України в США ще аналізують.

“Мінімум 61 мільярд – це те, що виключно для України. Є ще низка статей, які можуть бути використані для багатьох країн”, – пояснила Маркарова.

Вона заявила, що наразі українські дипломати працюють над тим, щоб Конгрес підтримав цей запит.

“У нас немає шансів, щоб Конгрес не підтримав. Це екзистенційна боротьба для нас. Працюємо разом з адміністрацією, з Конгресом – з обома партіями – щоб продовжити те пояснення, яке вчора сказав президент Байден – про те, що це дуже важливо для США. У нас є потужна двопартійна підтримка. Я останні дні та останні місяці проводжу фактично щодня в багатьох зустрічах у Конгресі”, – розповіла посол України.

Маркарова зазначила – головне, що зараз заважає підтримці фінансування для України – це невизначеність у виборах нового спікера Палати представників США.

“Сьогодні відбувся четвертий раунд голосування. На жаль, спікер не був обраний. Сподіваюся, що після перерви знайдеться рішення – чи обраний спікер, чи виконувач обов’язків”, – зазначила дипломатка.

Також Маркарова запевнила: попри те, що з перших шпальт газет у США Україну витіснив Ізраїль, це не позначилося на робочому процесі.

“Ми абсолютно не відчули зменшення уваги у нашій реальній роботі. Наша робота з Пентагоном, Держдепом, Казначейством продовжується абсолютно в такому ж режимі”, – запевнила Маркарова.