Первые минуты после ракетных ударов РФ по Харькову показали патрульные (видео)
Что происходило в первые минуты после ракетной атаки РФ по центру Харькова 2 января показали копы.
Видео опубликовали в Telegram Управления патрульной полиции в Харьковской области.
«Ежедневно Россия цинично производит обстрелы Харькова и Харьковской области. Террористы убивают и травмируют гражданское население, уничтожают инфраструктуру. Поэтому просим граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться вблизи мест укрытия», – призвали патрульные.
Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ удары по Шевченковскому району города. Два попадания по центру были ракетами «Искандер-М», сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Другое попадание было «Кинжалом» — это предварительно установили взрывотехники и криминалисты. Из-за удара погибла 91-летняя женщина. По состоянию на 14:21 пострадали 52 человека, из них 6 — дети. По данным горсовета на 11:00, пострадал 41 дом.
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 14:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что происходило в первые минуты после ракетной атаки РФ по центру Харькова 2 января показали копы.".