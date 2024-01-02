Перші хвилини після ракетних ударів РФ по Харкову показали патрульні (відео)
Що відбувалося у перші хвилини після ракетної атаки РФ по центру Харкова 2 січня показали копи.
Відео опублікували у телеграмі Управління патрульної поліції в Харківській області.
«Щоденно Росія цинічно здійснює обстріли Харкова та Харківської області. Терористи вбивають та травмують цивільне населення, знищують інфраструктуру. Тому просимо громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та триматися поблизу місць укриття», – закликали патрульні.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала ударів по Шевченківському району міста. Два влучання в центрі були ракетами “Іскандер-М”, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Інше влучення було “Кинджалом” – це попередньо встановили вибухотехніки та криміналісти. Через удар загинула 91-річна жінка. Станом на 14:21 постраждали 52 особи, з них 6 – діти. За даними міськради на 11:00, постраждав 41 будинок.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 14:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що відбувалося у перші хвилини після ракетної атаки РФ по центру Харкова 2 січня показали копи.".