На Харьковщину РФ выпустила 10 БпЛА: в ХОВА сообщили, сколько сбили (видео)

По меньшей мере, 10 БпЛА россияне выпустили на территорию Харьковщины, из них 8 были сбиты.

«Попали два, летело больше десяти, часть уничтожена, часть еще ищем, будем идентифицировать и, конечно, анализировать. То есть враг придумывает все новые и новые маршруты для того, чтобы добиться своих террористических целей», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев. Ранения получили три человека.