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На Харьковщину РФ выпустила 10 БпЛА: в ХОВА сообщили, сколько сбили (видео)

Происшествия 11:40   10.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщину РФ выпустила 10 БпЛА: в ХОВА сообщили, сколько сбили (видео) Фото: ХОВА

По меньшей мере, 10 БпЛА россияне выпустили на территорию Харьковщины, из них 8 были сбиты.

«Попали два, летело больше десяти, часть уничтожена, часть еще ищем, будем идентифицировать и, конечно, анализировать. То есть враг придумывает все новые и новые маршруты для того, чтобы добиться своих террористических целей», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев. Ранения получили три человека.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере, 10 БпЛА россияне выпустили на территорию Харьковщины, из них 8 были сбиты.".