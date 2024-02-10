На Харківщину РФ випустила 10 БпЛА: у ХОВА повідомили скільки збили (відео)

Щонайменше 10 БпЛА росіяни випустили на територію Харківщини, з них 8 – збито.

«Влучило два, летіло більше десяти, частину знищено, частину ще шукаємо, будемо ідентифікувати і, звичайно, аналізувати. Тобто ворог вигадує все нові і нові маршрути для того, щоб досягти своїх терористичних цілей», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в Немишлянському районі Харкова та селищу Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков: 50 людей було евакуйовано. Відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців. Поранення отримали троє людей.