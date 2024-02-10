В Харькове создадут мобильные дома для пострадавших от ударов БпЛА – Терехов
Сейчас пострадавших, в результате атаки «шахедов» на Харьков, расселят в общежитиях.
«Мы переписывали всех людей, нуждающихся в помощи. Это 57 человек, у них ничего совсем не осталось. Мы собираем вещи, тёплые вещи. Будем расселять людей в общежитиях. Они будут находиться там столько, сколько у них будет такое желание. Мы договорились с международными фондами о создании таких мобильных домов, которые они предоставят нам, чтобы люди смогли переехать и жить в этих домах. Да, это временные дома, но там есть все необходимое для жизни», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей: 7, 4 лет и ребенок около 6 месяцев. Ранения получили три человека.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, БПЛА, мэр, пострадали, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 13:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас пострадавших, в результате атаки «шахедов» на Харьков, расселят в общежитиях.".