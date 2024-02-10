У Харкові створять мобільні будинки для постраждалих від ударів БпЛА – Терехов

Наразі постраждалих, внаслідок атаки «шахедів» на Харків, розселять у гуртожитках.

«Ми переписували усіх людей, які потребують допомоги. Це 57 людей, у них нічого зовсім не залишилось. Ми збираємо речі, теплі речі. Будемо розселювати людей у гуртожитках. Вони будуть перебувати там стільки, скільки буде у них таке бажання. Ми домовились з міжнародними фондами щодо створення таких мобільних будинків, які вони нададуть нам, щоб люди змогли переїхати і жити у цих будинках. Так, це тимчасові будинки, але там є все необхідне для життя», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в Немишлянському районі Харкова та селищу Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков: 50 людей було евакуйовано. Відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей: 7, 4 років та дитина близько 6 місяців. Поранення отримали троє людей.