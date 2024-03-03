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В Одессе россияне убили семью с тремя детьми: из-под завалов достали еще тела

Происшествия 19:46   03.03.2024
Оксана Горун
В Одессе россияне убили семью с тремя детьми: из-под завалов достали еще тела Олег и Татьяна Кравец. Фото: соцсети

В Одессе из-под завалов разрушенной ударом «шахедов» девятиэтажки деблокировали тела брата и сестры — 9-летнего Сергея и 8-летней Златы. Их родителей и 7-месячную сестричку Лизу мертвыми нашли раньше.

«Под завалами спасатели обнаружили погибшего в результате российской атаки мальчика…  Еще один погибший ребенок – девочка Злата. Ей было 8 лет. Спасатели сейчас деблокируют их с братиком Сергеем тела», — написал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Ранее из-под руин достали тела родителей и 7-месячной сестрички этих детей. О трагедии этой семьи сообщила 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада.

«2 марта 2024 года в результате ракетного удара по жилому дому в Одессе трагически погиб бывший заместитель командира бригады по морально-психологическому обеспечению полковник Кравец Олег Владимирович. Вместе с его жизнью российская ракета оборвала жизнь его жены Татьяны, которая еще недавно служила в нашей бригаде, и их 7-месячной дочери Лизы. Продолжаются поиски еще двоих детей – Сергея 9 лет и 8-летней Златы», — написали на странице бригады в facebook днем 3 марта.

Напомним, в ночь 2 марта Харьков и Одессу атаковали российские дроны. В Харькове вражеский БпЛА попал в машины на Павловом Полев Одессе – в 9-этажный жилой дом. В результате удара дрона полностью обрушился один подъезд. На данный момент известно уже 12 погибших, среди них пять детей (двое — младенцы). Сегодня в Одессе — день траура.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2024 в 19:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Одессе из-под завалов разрушенной ударом «шахедов» девятиэтажки деблокировали тела брата и сестры — 9-летнего Сергея и 8-летней Златы. Их родителей и 7-месячную сестричку Лизу мертвыми нашли раньше".