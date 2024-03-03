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В Одесі росіяни вбили сім’ю із трьома дітьми: з-під завалів дістали ще тіла

Події 19:46   03.03.2024
Оксана Горун
В Одесі росіяни вбили сім’ю із трьома дітьми: з-під завалів дістали ще тіла

В Одесі з-під завалів зруйнованої ударом “шахедів” дев’ятиповерхівки деблокували тіла брата та сестри – 9-річного Сергія та 8-річної Злати. Їхніх батьків та 7-місячну сестричку Лізу мертвими знайшли раніше.

“Під завалами рятувальники виявили загиблого в результаті російської атаки хлопчика… Ще одна загибла дитина – дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла”, – написав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Раніше з-під руїн дістали тіла батьків та 7-місячної сестрички цих дітей. Про трагедію цієї родини повідомила 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада.

2 березня 2024 року, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Одесі, трагічно загинув колишній заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення полковник Кравець Олег Володимирович. Разом з його життям російська ракета обірвала життя його дружини Тетяни, яка також ще нещодавно служила в нашій бригаді, та їхньої 7-місячної донечки Лізи. Тривають пошуки ще двох дітей – Сергія 9 років та 8-річної Злати“, – написали на сторінці бригади у фейсбуці вдень 3 березня.

Нагадаємо, у ніч 2 березня Харків та Одесу атакували російські дрони. У Харкові ворожий БПЛА влучив у машини на Павловому Полів Одесі – по 9-поверховому житловому будинку. Внаслідок удару дрона повністю завалився один під’їзд. На цей час відомо вже про десять загиблих, серед них троє дітей (двоє – немовлята). Завали розбирають уже другу добу. Сьогодні в Одесі – день жалоби.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 19:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Одесі з-під завалів зруйнованої ударом “шахедів” дев’ятиповерхівки деблокували тіла брата та сестри – 9-річного Сергія та 8-річної Злати. Їхніх батьків та 7-місячну сестричку Лізу мертвими знайшли раніше".