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Удары по Харькову: в Киевском районе окна закрыли, в Шевченковском — завершают

Общество 22:22   29.03.2024
Елена Нагорная
Удары по Харькову: в Киевском районе окна закрыли, в Шевченковском — завершают Фото: Харьковский горсовет

В Харькове коммунальщики закрыли 90% окон, которые были выбиты в жилых домах в результате российских ударов 27-28 марта.

Как сообщают в горсовете, всего в домах была выбита почти тысяча окон.

Работники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрыли все поврежденные окна в Киевском районе, а специалисты КП «Харьковспецстрой» завершают такие работы в Шевченковском.


Фото: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы прозвучали в Харькове 27 марта около 15:50. Как сообщил мэр Игорь Терехов, первый удар пришелся по жилому массиву в центре города, второй — возле Института хирургии. По данным облпрокуратуры, были повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен снаряд УМПБ Д-30, — 90 километров. 18 жилых домов получили повреждения, выбито 800 окон. Всем жильцам пострадавших домов предложили размещение в городских общежитиях.

Ночью 28 марта по Киевскому району Харькова ударили три «Шахеда» — обошлось без пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 22:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове коммунальщики закрыли 90% окон, которые были выбиты в жилых домах в результате российских ударов 27-28 марта".