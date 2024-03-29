Удары по Харькову: в Киевском районе окна закрыли, в Шевченковском — завершают

В Харькове коммунальщики закрыли 90% окон, которые были выбиты в жилых домах в результате российских ударов 27-28 марта.

Как сообщают в горсовете, всего в домах была выбита почти тысяча окон.

Работники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» закрыли все поврежденные окна в Киевском районе, а специалисты КП «Харьковспецстрой» завершают такие работы в Шевченковском.



Фото: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы прозвучали в Харькове 27 марта около 15:50. Как сообщил мэр Игорь Терехов, первый удар пришелся по жилому массиву в центре города, второй — возле Института хирургии. По данным облпрокуратуры, были повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен снаряд УМПБ Д-30, — 90 километров. 18 жилых домов получили повреждения, выбито 800 окон. Всем жильцам пострадавших домов предложили размещение в городских общежитиях.

Ночью 28 марта по Киевскому району Харькова ударили три «Шахеда» — обошлось без пострадавших.