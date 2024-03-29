Удари по Харкову: у Київському районі вікна закрили, у Шевченківському – майже

У Харкові комунальники закрили 90% вікон, вибитих у житлових будинках внаслідок російських ударів 27-28 березня.

Як повідомляють у міськраді, загалом у будинках було вибито майже тисячу вікон.

Працівники КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” закрили усі пошкоджені вікна у Київському районі, а фахівці КП “Харківспецбуд” завершують такі роботи у Шевченківському.



Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові 27 березня близько 15:50. Як повідомив мер Ігор Терехов, першого удару зазнав житловий масив у центрі міста, другий снаряд влучив біля Інституту хірургії. За даними облпрокуратури, пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув 59-річний чоловік. 19 людей, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Попередньо, ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Це перший випадок, коли збройні сили РФ використали такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна дистанція, з якої міг бути запущений снаряд УМПБ Д-30 – 90 кілометрів. 18 житлових будинків отримали пошкодження, вибито 800 вікон. Усім мешканцям постраждалих будинків запропонували розміщення у міських гуртожитках.

Вночі 28 березня по Київському району Харкова вдарили три “шахеди” – минулося без постраждалих.