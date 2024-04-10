Авиаудар по центру Харькова: от взрывов легли на траву футболисты, видео копов
Первые минуты после удара по центру Харькова около 15 часов 9 апреля показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
«Российские войска нанесли авиаудар по гражданскому предприятию двумя управляемыми авиабомбами», — написал Белошицкий.
На еще одно видео попали футболисты. Они играли, когда неподалеку прогремели взрывы.
Видео: malinovskyi_18/Instagram
Напомним, около 15 часов в Харькове были слышны взрывы. Зафиксированы два попадания по центру города, сообщал мэр Игорь Терехов. Позже городской голова сообщил о троих пострадавших. Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ ударили по гражданскому предприятию, а пострадавшие — двое мужчин и женщина — его работники. Спустя время Терехов сообщил о четвертом пострадавшем. По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, авиация РФ ударила по Харькову УМБП Д-30. Было разрушено здание частного предприятия, а также повреждены автомобили и кинотеатр «Парк».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, парк, полиция, удар, футболисты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 18:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые минуты после удара по центру Харькова около 15 часов 9 апреля показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий".