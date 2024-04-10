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Авиаудар по центру Харькова: от взрывов легли на траву футболисты, видео копов

Происшествия 18:51   10.04.2024
Елена Нагорная
Авиаудар по центру Харькова: от взрывов легли на траву футболисты, видео копов

Первые минуты после удара по центру Харькова около 15 часов 9 апреля показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Российские войска нанесли авиаудар по гражданскому предприятию двумя управляемыми авиабомбами», — написал Белошицкий.

На еще одно видео попали футболисты. Они играли, когда неподалеку прогремели взрывы.

 

Видео: malinovskyi_18/Instagram

Напомним, около 15 часов в Харькове были слышны взрывы. Зафиксированы два попадания по центру города, сообщал мэр Игорь Терехов. Позже городской голова сообщил о троих пострадавших. Как уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов, военные РФ ударили по гражданскому предприятию, а пострадавшие — двое мужчин и женщина — его работники. Спустя время Терехов сообщил о четвертом пострадавшем. По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, авиация РФ ударила по Харькову УМБП Д-30. Было разрушено здание частного предприятия, а также повреждены автомобили и кинотеатр «Парк».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 18:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые минуты после удара по центру Харькова около 15 часов 9 апреля показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий".