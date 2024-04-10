Авіаудар по центру Харкова: від вибухів лягли на траву футболісти, відео копів
Перші хвилини після удару по центру Харкова близько 15-ї години 9 квітня показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
“Російські війська завдали авіаудару по цивільному підприємству двома керованими авіабомбами”, – написав Білошицький.
На ще одне відео потрапили футболісти. Вони грали, коли неподалік пролунали вибухи.
Відео: malinovskyi_18/Instagram
Нагадаємо, близько 15-ї години у Харкові було чутно вибухи. Зафіксовано два влучання по центральній частині міста, повідомляв мер Ігор Терехов. Пізніше міський голова повідомив про трьох постраждалих. Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, військові РФ вдарили по цивільному підприємству, а постраждалі – двоє чоловіків та жінка – його працівники. Згодом Терехов повідомив про четвертого постраждалого. За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, авіація РФ вдарила по Харкову УМПБ Д-30. Була зруйнована будівля приватного підприємства, а також пошкоджені автомобілі та кінотеатр “Парк”.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, парк, поліція, удар, футболисты, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Авіаудар по центру Харкова: від вибухів лягли на траву футболісти, відео копів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 18:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші хвилини після удару по центру Харкова близько 15-ї години 9 квітня показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький".