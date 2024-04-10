Авіаудар по центру Харкова: від вибухів лягли на траву футболісти, відео копів

Перші хвилини після удару по центру Харкова близько 15-ї години 9 квітня показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Російські війська завдали авіаудару по цивільному підприємству двома керованими авіабомбами”, – написав Білошицький.

На ще одне відео потрапили футболісти. Вони грали, коли неподалік пролунали вибухи.

Відео: malinovskyi_18/Instagram

Нагадаємо, близько 15-ї години у Харкові було чутно вибухи. Зафіксовано два влучання по центральній частині міста, повідомляв мер Ігор Терехов. Пізніше міський голова повідомив про трьох постраждалих. Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, військові РФ вдарили по цивільному підприємству, а постраждалі – двоє чоловіків та жінка – його працівники. Згодом Терехов повідомив про четвертого постраждалого. За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, авіація РФ вдарила по Харкову УМПБ Д-30. Була зруйнована будівля приватного підприємства, а також пошкоджені автомобілі та кінотеатр “Парк”.