Live
  • Ср 10.04.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 38.99
  • EUR 42.35

Авіаудар по центру Харкова: від вибухів лягли на траву футболісти, відео копів

Події 18:51   10.04.2024
Олена Нагорна
Авіаудар по центру Харкова: від вибухів лягли на траву футболісти, відео копів

Перші хвилини після удару по центру Харкова близько 15-ї години 9 квітня показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“Російські війська завдали авіаудару по цивільному підприємству двома керованими авіабомбами”, – написав Білошицький.

На ще одне відео потрапили футболісти. Вони грали, коли неподалік пролунали вибухи.

 

Відео: malinovskyi_18/Instagram

Нагадаємо, близько 15-ї години у Харкові було чутно вибухи. Зафіксовано два влучання по центральній частині міста, повідомляв мер Ігор Терехов. Пізніше міський голова повідомив про трьох постраждалих. Як уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов, військові РФ вдарили по цивільному підприємству, а постраждалі – двоє чоловіків та жінка – його працівники. Згодом Терехов повідомив про четвертого постраждалого.  За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, авіація РФ вдарила по Харкову УМПБ Д-30. Була зруйнована будівля приватного підприємства, а також пошкоджені автомобілі та кінотеатр “Парк”.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Троє загиблих і двоє поранених: у Липцях під Харковом завершили пошуки жертв
Троє загиблих і двоє поранених: у Липцях під Харковом завершили пошуки жертв
10.04.2024, 20:00
Спека посилюється: прогноз погоди в Харкові та області на 11 квітня
Спека посилюється: прогноз погоди в Харкові та області на 11 квітня
10.04.2024, 19:45
Мер Харкова – про стосунки з Синєгубовим, Фуксом та Абрамовичем
Мер Харкова – про стосунки з Синєгубовим, Фуксом та Абрамовичем
10.04.2024, 11:59
У 95% харків’ян проукраїнські настрої, у 3% – проросійські – Терехов
У 95% харків’ян проукраїнські настрої, у 3% – проросійські – Терехов
10.04.2024, 11:07
Терехов розповів, чи має “план Б” на випадок вторгнення РФ до Харкова
Терехов розповів, чи має “план Б” на випадок вторгнення РФ до Харкова
10.04.2024, 11:45
У Харкові чоловік чотири рази дзвонив до банку та показував свій статевий член
У Харкові чоловік чотири рази дзвонив до банку та показував свій статевий член
10.04.2024, 12:34

Новини за темою:

13:55
У Харкові чути вибухи, Мельник закликав перебувати в укриттях
17:37
Харків’яни вже визначають КАБи за звуком, але виїжджати не почали – Терехов
15:55
Синєгубов: РФ ударила по підприємству в Харкові, постраждалі – його працівники
15:26
Три людини постраждали внаслідок ударів ворога по Харкову – Терехов
15:07
Про два “прильоти” по центру Харкова, попередньо КАБами, повідомляє Терехов

Ви читали новину: «Авіаудар по центру Харкова: від вибухів лягли на траву футболісти, відео копів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 18:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші хвилини після удару по центру Харкова близько 15-ї години 9 квітня показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький".