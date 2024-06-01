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Еще две женщины могут находиться под завалами дома в Харькове – ХОВА

Общество 09:02   01.06.2024
Виктория Яковенко
Еще две женщины могут находиться под завалами дома в Харькове – ХОВА Фото: Олег Синегубов/telegram

Поисковые работы на месте удара по дому в Новобаварском районе Харькова продолжаются.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, общее число погибших в результате удара возросло до 7. Утром в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что из-под завалов достали тело еще одного погибшего.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 23:50 30 мая. Удар пришелся по жилой пятиэтажке, возник пожар. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последующих попаданиях по той же локации. Начальник ХОВА Олег Синегубов констатировал, что враг вновь применил тактику двойного удара. Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что по Новобаварскому району выпустили пять ракет. Терехов отметил, что среди пострадавших — медик и полицейский, прибывшие на место первого «прилета».  Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары были по трем локациям. Погибли семь человек — шестеро из-за удара по многоэтажке, также погиб охранник швейного цеха, который в момент удара находился на улице, сообщил глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко «Суспільне. Харків»Пострадали 25 людей.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2024 в 09:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поисковые работы на месте удара по дому в Новобаварском районе Харькова продолжаются.".