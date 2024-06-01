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Ще дві жінки можуть бути під завалами будинку в Харкові – ХОВА

Суспільство 09:02   01.06.2024
Вікторія Яковенко
Ще дві жінки можуть бути під завалами будинку в Харкові – ХОВА Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Пошукові роботи на місці удару по будинку в Новобаварському районі Харкова продовжуються.

Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, загальна кількість загиблих внаслідок удару зросла до 7. Вранці у ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 23:50 30 червня. Удар припав по житловій п’ятиповерхівці, виникла пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про подальші влучання по тій самій локації. Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував, що ворог знову застосував тактику подвійного удару. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що по Новобаварському району випустили п’ять ракет. Терехов зазначив, що серед постраждалих – медик та працівник поліції, які прибули на місце першого “прильоту”. Синєгубов повідомив, що удари були по трьох локаціях. Загинули сім людей – шестеро через удар по багатоповерхівці, також загинув охоронець швейного цеху, який у момент удару перебував на вулиці, повідомив голова облуправління Нацполіції Володимир Тимошко “Суспільне. Харків”Постраждали 25 людей.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2024 в 09:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пошукові роботи на місці удару по будинку в Новобаварському районі Харкова продовжуються.".