До конца лета ограничили движение транспорта в районе моста в Харькове
Движение транспорта на бульваре Гончаровском, в районе Гончаровского моста, будет ограничено с 8:30 до 17:00 ежедневно до 31 августа.
В этот период будут ремонтировать распределительный газопровод, сообщает пресс-служба горсовета.
Пропуск транспорта организован по свободной от работ полосе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, рух, Харьков, Харьковский горсовет;
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 17:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на бульваре Гончаровском, в районе Гончаровского моста, будет ограничено с 8:30 до 17:00 ежедневно до 31 августа.".