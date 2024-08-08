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До конца лета ограничили движение транспорта в районе моста в Харькове

Общество 17:56   08.08.2024
Елена Нагорная
До конца лета ограничили движение транспорта в районе моста в Харькове

Движение транспорта на бульваре Гончаровском, в районе Гончаровского моста, будет ограничено с 8:30 до 17:00 ежедневно до 31 августа.

В этот период будут ремонтировать распределительный газопровод, сообщает пресс-служба горсовета. 

Пропуск транспорта организован по свободной от работ полосе.

Читайте также: На следующей неделе в Харькове — масштабные изменения в движении трамваев

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 17:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на бульваре Гончаровском, в районе Гончаровского моста, будет ограничено с 8:30 до 17:00 ежедневно до 31 августа.".