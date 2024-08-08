До конца лета ограничили движение транспорта в районе моста в Харькове

Движение транспорта на бульваре Гончаровском, в районе Гончаровского моста, будет ограничено с 8:30 до 17:00 ежедневно до 31 августа.

В этот период будут ремонтировать распределительный газопровод, сообщает пресс-служба горсовета.

Пропуск транспорта организован по свободной от работ полосе.