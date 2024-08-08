До кінця літа обмежили рух транспорту в районі мосту в Харкові
Рух транспорту на бульварі Гончарівському, у районі Гончарівського мосту, буде обмежений з 8:30 до 17:00 щоденно до 31 серпня.
У цей період ремонтуватимуть розподільчий газопровід, повідомляє пресслужба міськради.
Пропуск транспорту організований вільною від робіт смугою.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 17:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на бульварі Гончарівському, у районі Гончарівського мосту, буде обмежений з 8:30 до 17:00 щоденно до 31 серпня".