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До кінця літа обмежили рух транспорту в районі мосту в Харкові

Суспільство 17:56   08.08.2024
Олена Нагорна
До кінця літа обмежили рух транспорту в районі мосту в Харкові

Рух транспорту на бульварі Гончарівському, у районі Гончарівського мосту, буде обмежений з 8:30 до 17:00 щоденно до 31 серпня.

У цей період ремонтуватимуть розподільчий газопровід, повідомляє пресслужба міськради. 

Пропуск транспорту організований вільною від робіт смугою.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 17:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на бульварі Гончарівському, у районі Гончарівського мосту, буде обмежений з 8:30 до 17:00 щоденно до 31 серпня".