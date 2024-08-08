До кінця літа обмежили рух транспорту в районі мосту в Харкові

Рух транспорту на бульварі Гончарівському, у районі Гончарівського мосту, буде обмежений з 8:30 до 17:00 щоденно до 31 серпня.

У цей період ремонтуватимуть розподільчий газопровід, повідомляє пресслужба міськради.

Пропуск транспорту організований вільною від робіт смугою.