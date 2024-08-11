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Главные новости Харькова 11 августа: удар по детскому центру в Золочеве, бои

Общество 08:35   11.08.2024
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 11 августа: удар по детскому центру в Золочеве, бои Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:35

Шесть боестолкновений произошло за минувшие сутки на севере Харьковщины, все — в районе Волчанска

Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 8:00, также агрессор нанес авиаудар в районе Казачьей Лопани.

На Купянском направлении количество атак противника за сутки достигло десяти. Силы обороны отбили все штурмы возле Синьковки, Берестового, Глушковки и Стельмаховки.

08:20

Погибший, удары по авто и лесной пожар. Глава облуправления Нацполиции Владимир Тимошко рассказал об обстрелах Харьковщины за минувшие сутки

▪️ В селе Лесная Стенка Купянского района в результате обстрела кассетным боеприпасом погиб гражданский мужчина, повреждены пять частных домов.

▪️ По поселку Золочев в 23:55 войска РФ нанесли два ракетных удара. Разрушены здание образовательного учреждения и девять частных домовладений. Без пострадавших.

▪️ В селах Куриловка и Митрофановка Купянского района в результате обстрелов повреждены по два жилых дома.

▪️ В селе Одноробовка Золочевской громады и в Купянске от артобстрела и удара FPV-дрона соответственно повреждены авто.

▪️ В поселке Боровая Изюмского района в результате обстрела из РСЗО горит лесная подстилка.

07:32

В 23:55 10 августа оккупанты ударили по Дому детского и юношеского творчества в Золочеве

«Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания. Информация о пострадавших не поступала», — пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как сообщает глава Золочевской ПВА Виктор Коваленко, было две ракеты. Одна из них попала в Дом детского и юношеского творчества, здание которого частично разрушено, вторая — в парковую зону. Также повреждены восемь частных домовладений, энергосети, передает «Заря-news».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 08:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".