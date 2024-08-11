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Головні новини Харкова 11 серпня: удар по дитячому центру в Золочеві, бої

Події 08:35   11.08.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 11 серпня: удар по дитячому центру в Золочеві, бої Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:35

Шість боєзіткнень відбулося минулої доби на півночі Харківщини, усі – в районі Вовчанська

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00, також агресор завдав авіаудару в районі Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку кількість атак супротивника за добу сягнула десяти. Сили оборони відбили усі штурми біля Синьківки, Берестового, Глушківки та Стельмахівки.

08:20

Загиблий, удари по авто та лісова пожежа. Очільник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко розповів про обстріли Харківщини минулої доби

▪️ У селі Лісна Стінка Куп’янського району внаслідок обстрілу касетним боєприпасом загинув цивільний чоловік, пошкоджені п’ять приватних будинків.

▪️ По селищу Золочів о 23:55 війська РФ завдали двох ракетних ударів. Зруйновані будівля освітнього закладу та дев’ять приватних домоволодінь. Без постраждалих.

▪️ У селах Курилівка та Митрофанівка Куп’янського району внаслідок обстрілів пошкоджені по два житлові будинки.

▪️ У селі Одноробівка Золочівської громади та в Куп’янську від артобстрілу та удару FPV-дрона відповідно пошкоджені авто.

▪️ У селищі Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу з РСЗВ горить лісова підстилка.

07:32

О 23:55 10 серпня окупанти вдарили по Будинку дитячої та юнацької творчості у Золочеві

“Відбулося загоряння даху двоповерхової адміністративної будівлі. Інформація про постраждалих не надходила”, – пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як повідомляє очільник Золочівської СВА Віктор Коваленко, було дві ракети. Одна з них влучила в Будинок дитячої та юнацької творчості, приміщення якого частково зруйновано, друга – в паркову зону. Також пошкоджені вісім приватних домоволодінь, енергомережі, передає “Зоря-news”.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 08:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".