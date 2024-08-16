В районе Липцев продвижения ВС РФ нет, штурмуют у Сотницкого Казачка — ISW

Информацию российских милблогеров о продвижении войск РФ к западу от Глубокого и вблизи Лукьянцов на севере Харьковщины 15 августа американский Институт изучения войны (ISW) не подтверждает.

Аналитики не нашли подтверждения этих утверждений и при этом отметили, что на этом направлении российские военные продолжали штурмовать.

Также, по данным ISW, 14 и 15 августа российские войска наступали вдоль международной границы с Белгородской областью в районе Сотницкого Казачка Золочевской громады.

Аналитики упомянули информацию спикера ОТГВ «Харьков» Виталия Саранцева. Так, мощное покрытие украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на севере Харьковщины заставляет небольшие российские штурмовые группы полагаться на проводное соединение для связи. Плохая связь у оккупантов, в частности, привела к инцидентам с дружественным огнем — артиллерийские подразделения РФ обстреливали позиции россиян.

Накануне Институт изучения войны (ISW) писал о продвижении оккупантов в районе Липцев на севере Харьковщины — к западу от Глубокого (со ссылкой на геолокационные кадры от 13 августа) и к югу от Лукьянцов (со ссылкой на геолокационные кадры от 14 августа). В ОТГВ «Харьков» сообщили, что вблизи Липцев враг перемещается и в частности готовится к штурмам у Глубокого. По данным спикера ОТГВ Виталия Саранцева, обстановка на севере Харьковщины сложная. Противник, отметил он, все еще силен и снарядного голода не испытывает.