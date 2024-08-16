Біля Липців просування ЗС РФ немає, штурмують біля Сотницького Козачка – ISW

Інформацію російських мілблогерів щодо просування військ РФ на захід від Глибокого та поблизу Лук’янців на півночі Харківщини 15 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує.

Аналітики не знайшли підтвердження цих тверджень і зазначили, що на цьому напрямку російські військові продовжували атакувати.

Також, за даними ISW, 14 та 15 серпня російські війська продовжували штурми вздовж міжнародного кордону з Бєлгородською областю в районі Сотницького Козачка Золочівської громади.

Аналітики згадали інформацію спікера ОТУВ «Харків» Віталія Саранцева. Так, потужне покриття українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на півночі Харківщини змушує невеликі російські штурмові групи покладатися на провідне з’єднання для зв’язку. Поганий зв’язок в окупантів, зокрема, спричинив інциденти з дружнім вогнем – артилерійські підрозділи РФ обстрілювали позиції росіян.

Напередодні Інститут вивчення війни (ISW) писав про просування окупантів у районі Липців на півночі Харківщини – на захід від Глибокого (з посиланням на геолокаційні кадри від 13 серпня) та на південь від Лук’янців (з посиланням на геолокаційні кадри від 14 серпня). У ОТУВ «Харків» повідомили, що поблизу Липців ворог переміщається і, зокрема, готується до штурмів у Глибокого. За даними речника ОТУВ Віталія Саранцева, ситуація на півночі Харківщини складна. Супротивник, зазначив він, все ще сильний і снарядного голоду не відчуває.