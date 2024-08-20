Апрельская ракетная атака на ТЭЦ-3 в Харькове: экоинспекция подсчитала ущерб

В почти 550 миллионов гривен оценили ущерб, нанесенный окружающей среде в результате российского обстрела ТЭЦ-3, которая обеспечивала теплом и горячей водой почти треть Харькова.

Ракетная атака на ТЭЦ-3 была 11 апреля этого года, сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.

Остатками строительных конструкций и поврежденного технологического оборудования было засорено почти 9 тысяч квадратных метров территории, произошла утечка трансформаторного масла, а в атмосферу из-за пожара попали загрязняющие вещества.

Расчеты убытков экоинспекция передала в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.

Напомним, мэр Игорь Терехов сообщал, что две ТЭЦ и трансформаторная подстанция были повреждены в результате вражеских ракетных ударов утром 11 апреля и прекратили энергообеспечение Харькова.