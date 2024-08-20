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Апрельская ракетная атака на ТЭЦ-3 в Харькове: экоинспекция подсчитала ущерб

Общество 12:23   20.08.2024
Елена Нагорная
Апрельская ракетная атака на ТЭЦ-3 в Харькове: экоинспекция подсчитала ущерб Фото: пресс-служба КП «ХТС»

В почти 550 миллионов гривен оценили ущерб, нанесенный окружающей среде в результате российского обстрела ТЭЦ-3, которая обеспечивала теплом и горячей водой почти треть Харькова.

Ракетная атака на ТЭЦ-3 была 11 апреля этого года, сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.

Остатками строительных конструкций и поврежденного технологического оборудования было засорено почти 9 тысяч квадратных метров территории, произошла утечка трансформаторного масла, а в атмосферу из-за пожара попали загрязняющие вещества.

Расчеты убытков экоинспекция передала в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.

Напомним, мэр Игорь Терехов сообщал, что две ТЭЦ и трансформаторная подстанция были повреждены в результате вражеских ракетных ударов утром 11 апреля и прекратили энергообеспечение Харькова.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 12:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В почти 550 миллионов гривен оценили ущерб, нанесенный окружающей среде в результате российского удара по ТЭЦ-3, которая обеспечивала теплом и горячей водой почти треть Харькова.".