Квітнева ракетна атака на ТЕЦ-3 у Харкові: екоінспекція підрахувала збитки
У майже 550 мільйонів гривень оцінили збитки, завдані довкіллю внаслідок російського обстрілу ТЕЦ-3, що забезпечувала теплом та гарячою водою майже третину Харкова.
Ракетна атака на ТЕЦ-3 була 11 квітня цього року, повідомляє Державна екологічна інспекція у Харківській області.
Залишками будівельних конструкцій та пошкодженого технологічного обладнання було засмічено майже 9 тисяч квадратних метрів території, стався витік трансформаторного мастила, а в атмосферу через пожежу потрапили забруднювальні речовини.
Розрахунки збитків екоінспекція передала до правоохоронних органів для подальшого розгляду та прийняття рішень.
Нагадаємо, мер Ігор Терехов повідомляв, що дві ТЕЦ та трансформаторна підстанція були пошкоджені внаслідок ворожих ракетних ударів вранці 11 квітня та припинили енергозабезпечення Харкова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ТЭЦ-3, ущерб, Харків, экоинспекция;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У майже 550 мільйонів гривень оцінили збитки, завдані довкіллю внаслідок російського обстрілу ТЕЦ-3, що забезпечувала теплом та гарячою водою майже третину Харкова.".