Уже шесть погибших в Харькове – Синегубов
Число погибших в Харькове снова возросло, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«К сожалению, количество погибших возросло до шести человек», — заявил Синегубов.
Также в Харьковской областной прокуратуре уточнили, сколько раненых в каждом районе Харькова в результате удара КАБами.
По Немышлянскому району попадание по парковой зоне. Всего в настоящее время 15 раненых.
Индустриальный район попадания между 10 и 11 этажом 12 этажного дома. Всего в настоящее время ранены 35 человек.
Слободской район, попадание в частное домовладение – 7 раненых.
Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.
Известно о пяти погибших, большинство — жители многоэтажки. Еще 47 человек пострадали. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.
Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, КАБ, Олег Синегубов, поранені, удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 19:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Число погибших в Харькове снова возросло, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.".