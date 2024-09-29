Главные новости Харькова 29 сентября: как прошла ночь

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07:26

Ночь прошла почти без тревог

В Харькове и области выдалась редкая ночь — практически без тревог. Об опасности жителей региона предупреждали с 00:36 по 00:47. В это время Воздушные силы ВСУ объявили тревогу из-за ракетной угрозы.

А следом дали отбой.

Далее ночь прошла спокойно. По состоянию на 07:25 утра 29 сентября воздушной тревоги в Харьковской области нет.