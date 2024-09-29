Главные новости Харькова 29 сентября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосной
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:26
Ночь прошла почти без тревог
В Харькове и области выдалась редкая ночь — практически без тревог. Об опасности жителей региона предупреждали с 00:36 по 00:47. В это время Воздушные силы ВСУ объявили тревогу из-за ракетной угрозы.
А следом дали отбой.
Далее ночь прошла спокойно. По состоянию на 07:25 утра 29 сентября воздушной тревоги в Харьковской области нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".