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Главные новости Харькова 29 сентября: как прошла ночь

Происшествия 07:26   29.09.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 29 сентября: как прошла ночь Фото: Василий Голосной

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:26

Ночь прошла почти без тревог

В Харькове и области выдалась редкая ночь — практически без тревог. Об опасности жителей региона предупреждали с 00:36  по 00:47. В это время Воздушные силы ВСУ объявили тревогу из-за ракетной угрозы.

А следом дали отбой.

Далее ночь прошла спокойно. По состоянию на 07:25 утра 29 сентября воздушной тревоги в Харьковской области нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 07:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".