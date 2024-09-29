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Головні новини Харкова 29 вересня: як минула ніч

Події 07:26   29.09.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 29 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:26

Ніч пройшла майже без тривог

У Харкові та області видалася рідкісна ніч – практично без тривог. Про небезпеку мешканців регіону попереджали з 00:36 до 00:47. У цей час Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через ракетну загрозу.

А потім дали відбій.

Далі ніч минула спокійно. Станом на 07:25 ранку 29 вересня повітряної тривоги на Харківщині немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 07:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".