Головні новини Харкова 29 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:26
Ніч пройшла майже без тривог
У Харкові та області видалася рідкісна ніч – практично без тривог. Про небезпеку мешканців регіону попереджали з 00:36 до 00:47. У цей час Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через ракетну загрозу.
А потім дали відбій.
Далі ніч минула спокійно. Станом на 07:25 ранку 29 вересня повітряної тривоги на Харківщині немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 07:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".