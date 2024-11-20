Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:57
На Харьковщине отменили график почасовых отключений света
Об этом сообщили утром в АО «Харьковоблэнерго».
06:54
Над Харьковщиной почти всю ночь фиксировали вражеские ударные дроны, ВС РФ также запускали КАБы
Впервые об угрозе БпЛА для региона в Воздушных силах ВСУ предупреждали в 21:56. Тогда дрон летел на северо-запад области.
Уже в 23:01 один из БпЛА залетел в Харьков.
В ВС ВСУ сообщали, что вражеские дроны постоянно меняют направление движения.
Отбой в регионе раздался в 03:26. Однако тревогу возобновили в 4:41. Тогда в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину.
Около 06:00 на Харьков летел еще один БпЛА.
В 06:32 в Харьковской области раздался отбой (кроме Купянского района, Липецкой и Волчанской громад).
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ВСУ, дрон, летали, тревога, Харьков, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 07:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".