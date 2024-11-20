Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:57

На Харьковщине отменили график почасовых отключений света

Об этом сообщили утром в АО «Харьковоблэнерго».

06:54

Над Харьковщиной почти всю ночь фиксировали вражеские ударные дроны, ВС РФ также запускали КАБы

Впервые об угрозе БпЛА для региона в Воздушных силах ВСУ предупреждали в 21:56. Тогда дрон летел на северо-запад области.

Уже в 23:01 один из БпЛА залетел в Харьков.

В ВС ВСУ сообщали, что вражеские дроны постоянно меняют направление движения.

Отбой в регионе раздался в 03:26. Однако тревогу возобновили в 4:41. Тогда в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину.

Около 06:00 на Харьков летел еще один БпЛА.

В 06:32 в Харьковской области раздался отбой (кроме Купянского района, Липецкой и Волчанской громад).