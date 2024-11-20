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Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света

Общество 07:57   20.11.2024
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 20 ноября: отменили график отключений света Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:57

На Харьковщине отменили график почасовых отключений света

Об этом сообщили утром в АО «Харьковоблэнерго».

06:54

Над Харьковщиной почти всю ночь фиксировали вражеские ударные дроны, ВС РФ также запускали КАБы

Впервые об угрозе БпЛА для региона в Воздушных силах ВСУ предупреждали в 21:56. Тогда дрон летел на северо-запад области.

Уже в 23:01 один из БпЛА залетел в Харьков.

В ВС ВСУ сообщали, что вражеские дроны постоянно меняют направление движения.

Отбой в регионе раздался в 03:26. Однако тревогу возобновили в 4:41. Тогда в ВС ВСУ предупреждали о пусках КАБов на Харьковщину.

Около 06:00 на Харьков летел еще один БпЛА.

В 06:32 в Харьковской области раздался отбой (кроме Купянского района, Липецкой и Волчанской громад).

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2024 в 07:57;

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