Новини Харкова – головне за 20 листопада: скасували графік відключень світла
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:57
На Харківщині скасували графік погодинних відключень світла
Про це повідомили вранці в АТ «Харківобленерго».
06:54
Над Харківщиною майже усю ніч фіксували ворожі ударні дрони, ЗС РФ також запускали КАБи
Вперше про загрозу БпЛА для регіону у Повітряних силах ЗСУ попереджали о 21:56. Тоді дрон летів на північний захід області.
Вже о 23:01 один із БпЛА залетів у Харків.
У ПС ЗСУ повідомляли, що ворожі дрони постійно змінюють напрямок руху.
Відбій в регіоні пролунав о 03:26. Однак тривогу відновили о 04:41. Тоді у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Харківщину.
Близько 06:00 на Харків летів ще один БпЛА.
О 06:32 на Харківщині пролунав відбій (крім Куп’янського району, Липецької та Вовчанської громад).
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дрон, ЗСУ, летали, тревога, Харків, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2024 в 07:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".