Новини Харкова – головне за 20 листопада: скасували графік відключень світла

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:57

На Харківщині скасували графік погодинних відключень світла

Про це повідомили вранці в АТ «Харківобленерго».

06:54

Над Харківщиною майже усю ніч фіксували ворожі ударні дрони, ЗС РФ також запускали КАБи

Вперше про загрозу БпЛА для регіону у Повітряних силах ЗСУ попереджали о 21:56. Тоді дрон летів на північний захід області.

Вже о 23:01 один із БпЛА залетів у Харків.

У ПС ЗСУ повідомляли, що ворожі дрони постійно змінюють напрямок руху.

Відбій в регіоні пролунав о 03:26. Однак тривогу відновили о 04:41. Тоді у ПС ЗСУ попереджали про пуски КАБів на Харківщину.

Близько 06:00 на Харків летів ще один БпЛА.

О 06:32 на Харківщині пролунав відбій (крім Куп’янського району, Липецької та Вовчанської громад).