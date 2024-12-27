Новости Харькова — главное за 27 декабря: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:05
Угроза применения баллистики и атака беспилотников: тревога на Харьковщине длилась ночью несколько часов
Тревогу на Харьковщине включили еще в 20:32 из-за российского БПЛА, который двигался на границе нашей и Донецкой области.
Ровно через час Воздушные силы ВСУ сообщили, что добавилась еще и угроза применения баллистики с северо-востока.
Еще через полчаса Харьковщину вновь атаковали дроны. На этот раз через наш регион двигались сразу несколько групп беспилотников.
В 23:11, по данным воздушников, БПЛА были уже в пригороде Харькова. Жителей призвали оставаться в укрытиях.
Угроза миновала в 01:08, в области (кроме Волчанской и Липецкой громады) объявили отбой воздушной тревоги.
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 07:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".