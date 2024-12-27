Новости Харькова — главное за 27 декабря: как прошла ночь

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07:05

Угроза применения баллистики и атака беспилотников: тревога на Харьковщине длилась ночью несколько часов

Тревогу на Харьковщине включили еще в 20:32 из-за российского БПЛА, который двигался на границе нашей и Донецкой области.

Ровно через час Воздушные силы ВСУ сообщили, что добавилась еще и угроза применения баллистики с северо-востока.

Еще через полчаса Харьковщину вновь атаковали дроны. На этот раз через наш регион двигались сразу несколько групп беспилотников.

В 23:11, по данным воздушников, БПЛА были уже в пригороде Харькова. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Угроза миновала в 01:08, в области (кроме Волчанской и Липецкой громады) объявили отбой воздушной тревоги.