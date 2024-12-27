Новини Харкова — головне за 27 грудня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Загроза застосування балістики та атака безпілотників: тривога на Харківщині тривала вночі кілька годин
Тривогу на Харківщині включили ще о 20:32 через російський БПЛА, який рухався на кордоні нашої та Донецької області.
Рівно за годину Повітряні сили ЗСУ повідомили, що додалася ще й загроза застосування балістики із північного сходу.
Ще за пів години Харківщину знову атакували дрони. Цього разу через наш регіон рухалися одразу кілька груп безпілотників.
О 23:11, за даними Повітряних сил, БПЛА були вже у передмісті Харкова.
Загроза минула о 01:08, в області (крім Вовчанської та Липецької громади) оголосили відбій повітряної тривоги.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".