Новини Харкова — головне за 27 грудня: як минула ніч

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07:05

Загроза застосування балістики та атака безпілотників: тривога на Харківщині тривала вночі кілька годин

Тривогу на Харківщині включили ще о 20:32 через російський БПЛА, який рухався на кордоні нашої та Донецької області.

Рівно за годину Повітряні сили ЗСУ повідомили, що додалася ще й загроза застосування балістики із північного сходу.

Ще за пів години Харківщину знову атакували дрони. Цього разу через наш регіон рухалися одразу кілька груп безпілотників.

О 23:11, за даними Повітряних сил, БПЛА були вже у передмісті Харкова.

Загроза минула о 01:08, в області (крім Вовчанської та Липецької громади) оголосили відбій повітряної тривоги.