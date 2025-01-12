Новости Харькова — главное за 12 января: как прошла ночь, обзор от ISW

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

7:41

Российские войска 11 января не имели успехов на севере Харьковщины, в районах Купянска и Боровой — ISW

▪️На севере Харьковщины военные РФ вели наступательные операции в районе Волчанска и Старицы.

«Российский источник утверждает, что украинские войска безуспешно контратаковали в Старице и Волчанске. Военнослужащий украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, 11 января заявил, что российские силы немного отступили в Волчанске и что украинские силы занимают оборонительные позиции к северу от реки Волчья», — пишет ISW.

▪️Продвижение российских войск в районе поселка Двуречная на Купянском направлении, о котором заявил бывший представитель народной милиции так называемой «ЛНР», аналитики Института изучения войны не подтверждают.

▪️Один из российских милблогеров утверждал, что войска РФ продвинулись до километра к западу от Макеевки на Боровском направлении, но ISW это также не подтверждает.

7:00

Ночью на Харьковщине фиксировали российские дроны

О беспилотниках в регионе командование Воздушных сил ВСУ информировало дважды — в 23:54 и 1:01.