Live
  • Нд 12.01.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.56

Новини Харкова – головне за 12 січня: як минула ніч, огляд від ISW

Події 07:42   12.01.2025
Олена Нагорна
Новини Харкова – головне за 12 січня: як минула ніч, огляд від ISW Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:41

Російські війська 11 січня не мали успіхів на півночі Харківщини, в районах Куп’янська та Борової – ISW

▪️На півночі Харківщини військові РФ вели наступальні операції в районі Вовчанська та Стариці.

“Російське джерело стверджує, що українські війська безуспішно контратакували у Стариці та Вовчанську. Військовослужбовець української бригади, що діє на Харківському напрямку, 11 січня заявив, що російські сили трохи відступили у Вовчанську і що українські сили займають оборонні позиції на північ від річки Вовча”, — пише ISW.

▪️Просування російських військ у районі селища Дворічна на Куп’янському напрямку, про яке заявив колишній представник народної міліції так званої “ЛНР”, аналітики Інституту вивчення війни не підтверджують.

▪️Один із російських мілблогерів стверджував, що війська РФ просунулися до кілометра на захід від Макіївки на Борівському напрямку, але ISW це також не підтверджує.

Карти ISW
Карти ISW

7:00

Вночі на Харківщині фіксували російські дрони

Про безпілотники в регіоні командування Повітряних сил ЗСУ інформувало двічі – о 23:54 та 1:01.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Новини Харкова – головне за 12 січня: як минула ніч, огляд від ISW
Новини Харкова – головне за 12 січня: як минула ніч, огляд від ISW
12.01.2025, 07:42
Сьогодні 12 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 січня: яке свято та день в історії
12.01.2023, 06:00
Вовчанськ, Дворічна, Лозова: в ISW оцінили обстановку на фронтах Харківщини
Вовчанськ, Дворічна, Лозова: в ISW оцінили обстановку на фронтах Харківщини
12.01.2025, 07:24
Чим засипані поля довкола Харкова, показали нацгвардійці (відео)
Чим засипані поля довкола Харкова, показали нацгвардійці (відео)
11.01.2025, 22:00
Сьогодні 12 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 січня: яке свято та день в історії
12.01.2025, 06:00
Прогноз погоди в Харкові й області на 12 січня: ожеледиця та туман
Прогноз погоди в Харкові й області на 12 січня: ожеледиця та туман
11.01.2025, 20:51

Новини за темою:

22:08
Новини Харкова — головне за 10 січня: де просунулась РФ, температурний рекорд
21:52
Новини Харкова — головне за 9 січня: атака БпЛА “Молния”, ситуація у Дворічній
21:56
Новини Харкова — головне за 8 січня: батько-педофіл, хто контролює Дворічну
22:03
Новини Харкова — головне за 07.01: пожежі в багатоповерхівках, що в Лозовій
22:11
Новини Харкова — головне за 6.01: пожежа у лазні, обстріл Орішанки, циклон

Ви читали новину: «Новини Харкова – головне за 12 січня: як минула ніч, огляд від ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 07:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".