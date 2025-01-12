Новини Харкова – головне за 12 січня: як минула ніч, огляд від ISW

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:41

Російські війська 11 січня не мали успіхів на півночі Харківщини, в районах Куп’янська та Борової – ISW

▪️На півночі Харківщини військові РФ вели наступальні операції в районі Вовчанська та Стариці.

“Російське джерело стверджує, що українські війська безуспішно контратакували у Стариці та Вовчанську. Військовослужбовець української бригади, що діє на Харківському напрямку, 11 січня заявив, що російські сили трохи відступили у Вовчанську і що українські сили займають оборонні позиції на північ від річки Вовча”, — пише ISW.

▪️Просування російських військ у районі селища Дворічна на Куп’янському напрямку, про яке заявив колишній представник народної міліції так званої “ЛНР”, аналітики Інституту вивчення війни не підтверджують.

▪️Один із російських мілблогерів стверджував, що війська РФ просунулися до кілометра на захід від Макіївки на Борівському напрямку, але ISW це також не підтверджує.

7:00

Вночі на Харківщині фіксували російські дрони

Про безпілотники в регіоні командування Повітряних сил ЗСУ інформувало двічі – о 23:54 та 1:01.