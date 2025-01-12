Новини Харкова – головне за 12 січня: як минула ніч, огляд від ISW
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
7:41
Російські війська 11 січня не мали успіхів на півночі Харківщини, в районах Куп’янська та Борової – ISW
▪️На півночі Харківщини військові РФ вели наступальні операції в районі Вовчанська та Стариці.
“Російське джерело стверджує, що українські війська безуспішно контратакували у Стариці та Вовчанську. Військовослужбовець української бригади, що діє на Харківському напрямку, 11 січня заявив, що російські сили трохи відступили у Вовчанську і що українські сили займають оборонні позиції на північ від річки Вовча”, — пише ISW.
▪️Просування російських військ у районі селища Дворічна на Куп’янському напрямку, про яке заявив колишній представник народної міліції так званої “ЛНР”, аналітики Інституту вивчення війни не підтверджують.
▪️Один із російських мілблогерів стверджував, що війська РФ просунулися до кілометра на захід від Макіївки на Борівському напрямку, але ISW це також не підтверджує.
7:00
Вночі на Харківщині фіксували російські дрони
Про безпілотники в регіоні командування Повітряних сил ЗСУ інформувало двічі – о 23:54 та 1:01.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Фронт, Харків; Теги: головні новини, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новини Харкова – головне за 12 січня: як минула ніч, огляд від ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2025 в 07:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".