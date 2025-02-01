«Освободители» берут в плен гражданских: события фронта Харьковщины за неделю

Бои и военные преступления в Двуречной. Врагу негде прятаться в Волчанске. Новый командующий ОСГВ «Хортица». Главные события войны в Харьковской области – в обзоре МГ «Объектив».

«Освободители» берут гражданских в плен

В плен к оккупантам попали жители Двуречной, один из них погиб. Детали вопиющей истории сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. К полицейским обратились трое жителей поселка, ставшего ареной активных боевых действий. Евгений, Анна и Валентина, рискуя жизнью, пешком дошли до села Кутьковка. А там рассказали: российские оккупанты держали их в плену с Нового года. Двуречане не стали эвакуироваться из поселка, пока была такая возможность, но пересиживали российские атаки и обстрелы в подвале дома. Второго января мужчины из подвала поднялись вскипятить воды, а российские солдаты открыли огонь по дому вплотную из автоматов. Также бросали гранаты. Тяжелое ранение получил 59-летний Владимир. Он вышел к оккупантам и кричал, чтобы те не стреляли по гражданским. Огонь захватчики прекратили, но загнали людей в погреб и запретили выходить. Через десять дней в таких условиях Владимир умер. Похоронить его соседи не смогли. В один из дней, когда военных РФ не было рядом, пленные сбежали и пешком восемь километров пробирались в соседнее село. Сейчас они дают показания против оккупантов.

РВА опровергает захват Двуречной

Несмотря на то, что в Двуречной российская армия уже берет в плен гражданских, заявления РФ о полном захвате поселка опровергают.

«Они всегда что-то захватывают. Уж сколько раз мы слышали, что они захватывали населенный пункт Синьковка, который так и остается под контролем Вооруженных сил Украины. Поэтому все эти сказки, которые они рассказывают, могут и дальше рассказывать», — заявил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Штурмы в Волчанске стихают: город разрушен полностью

Россияне все меньше штурмуют Волчанск, являвшийся местом максимально активных боевых действий большую часть прошлого года. В Силах обороны объясняют: захватчикам просто стало негде прятаться.

«По состоянию на сегодня город Волчанск разрушен до основания, и враг ищет любое помещение, любой инфраструктурный объект. Обычно это подвалы от старых разрушенных помещений, где они пытаются спрятаться от нашей разведки, а также от нашей артиллерии, от наших средств поражения. Поэтому, конечно, динамика штурмовых действий упала. Также стоит отметить, что она с августа 2024 года, с начала операции Сил обороны Украины на Курщине, также снизилась», — прокомментировал «Историк», офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.

«Украинские защитники сейчас контролируют большую часть города. Сейчас линия проходит недалеко от Волчанского агрегатного завода, который они хотят взять под контроль с целью накопления силы и продвижения дальше», — дополнил картину начальник заставы бригады «Форпост» с позывным «Телек».

Новый командующий ОСГВ «Хортица»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего оперативно-стратегическим управлением войск «Хортица». ОСГВ отвечает, в частности, за оборону на Купянском направлении.

«Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства ОСГВ «Хортица». Это самые жестокие направления боев. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее численной частью наших Вооруженных сил. Это поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад», — сообщил Зеленский в вечернем обращении 26 января.

Михаил Драпатый известен тем, что возглавил оборону севера Харьковской области во время повторного российского вторжения. Его назначили командующим ОТГ «Харьков» в мае прошлого года. Генерал-майор Андрей Гнатов, ранее возглавлявший «Хортицу», теперь будет работать в Генштабе ВСУ в должности заместителя начальника ГШ.

Дроновый террор Харькова

Ни дня без «молний» или «шахедов». Российская армия нашла замену КАБам для террора Харькова. Руководство области и города объясняет новую тактику оккупантов. Сейчас с военными обсуждают, как усилить противодействие налетам.

«Во-первых, мы видим, что у врага ограничен ресурс. Это верно. И, скажем так, Курская операция этому способствует. Враг использует свой основной боевой ресурс на том направлении, на Покровском направлении Донецкой области. Пауза с управляемыми авиабомбами, которую мы имеем – это благодаря этим операциям, где наши Вооруженные силы сдерживают врага и борются за каждый метр нашей территории. Во-вторых, враг не оставляет нас, и он вынужден использовать другие способы и тактику. И он перешел действительно на «шахеды» и «молнии». Где-то наблюдаем последний месяц такую активность», — заявил на неделе начальник ХОВА Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: «Я общался с нашими военными. Единственное, что они говорят, что будет противодействие, эффективное противодействие – это РЭБ. Что касается, для чего это сегодня делается, то, конечно, я не могу вам сказать, что в голове у РФ, но это определенное давление на людей, на психологическое состояние людей, и это мы прекрасно понимаем, но им не удастся давить на харьковчан».

Харьков уходит под землю

Тем временем, Харьков все больше переходит на формат жизни под землей. На этой неделе в городе начала работу вторая подземная школа – в Новобаварском районе. Помещение для учебы углубили на восемь метров и защитили 60-сантиметровым слоем железобетона и арматуры. Здесь смогут учиться около тысячи школьников в две смены. В этом году в городе планируют открыть шесть таких школ. По данным директора департамента образования Харьковского горсовета Ольги Деменко, офлайн-обучением в Харькове сейчас охвачены 7150 школьников — то есть 14% тех, кто есть в городе. Открытие запланированных школ позволит увеличить количество детей за партами почти вдвое.

Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Как выглядит вторая подземная школа Харькова и есть ли в ней места