“Освободители” беруть у полон цивільних: події фронту на Харківщині за тиждень

Бої та воєнні злочини у Дворічній. Ворогу нема де ховатися у Вовчанську. Новий командувач ОСУВ “Хортиця”. Головні події війни у ​​Харківській області – в огляді МГ “Об’єктив”.

“Освободители” беруть цивільних у полон

У полон до окупантів потрапили мешканці Дворічної, один із них загинув. Деталі кричущої історії повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. До поліціянтів звернулися троє мешканців селища, яке стало ареною активних бойових дій. Євген, Ганна та Валентина, ризикуючи життям, пішки дійшли до села Кутьківка. А там розповіли: російські окупанти тримали їх у полоні з Нового року. Дворічани не стали евакуюватися із селища, поки була така можливість, але пересиджували російські атаки та обстріли в підвалі будинку. Другого січня чоловіки з підвалу піднялися закип’ятити води, а російські солдати відкрили вогонь по хаті впритул з автоматів. Також кидали гранати. Тяжке поранення отримав 59-річний Володимир. Він вийшов до окупантів і кричав, щоб ті не стріляли по цивільних. Вогонь загарбники припинили, але загнали людей у ​​льох і заборонили виходити. За десять днів у таких умовах Володимир помер. Поховати його сусіди не змогли. В один із днів, коли військових РФ не було поряд, полонені втекли та пішки вісім кілометрів пробиралися до сусіднього села. Нині вони дають свідчення проти окупантів.

РВА спростовує захоплення Дворічної

Попри те, що у Дворічній російська армія вже бере в полон цивільних, заяви РФ про повне захоплення селища спростовують.

“Вони завжди щось захоплюють. Уже скільки разів ми чули, що вони захоплювали населений пункт Синьківка, який наразі так і залишається під контролем Збройних сил України. Тому ці всі казки, які вони розказують, можуть і далі розказувати”, — заявив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Штурми у Вовчанську вщухають: місто зруйноване вщент

Росіяни дедалі менше штурмують Вовчанськ, який був місцем максимально активних бойових дій більшу частину минулого року. У Силах оборони пояснюють: загарбникам просто стало ніде ховатися.

“Станом на сьогодні місто Вовчанськ зруйноване вщент, і ворог шукає будь-яке приміщення, будь-який інфраструктурний об’єкт. Зазвичай це є підвали від старих зруйнованих приміщень, де вони намагаються заховатися від нашої розвідки, а також від нашої артилерії, від наших засобів ураження. Тому, звичайно, динаміка штурмових дій упала. Також варто відзначити, вона з серпня 2024 року, з початку операції Сил оборони України на Курщині, також знизилася“, – прокоментував “Історик”, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

“Українські захисники зараз контролюють більшу частину міста. Зараз лінія проходить недалеко від Вовчанського агрегатного заводу, який саме вони й хочуть взяти під контроль із метою накопичення сили та просування далі”, – доповнив картину начальник застави бригади “Форпост” із позивним “Тєлєк”.

Новий командувач ОСУВ “Хортиця”

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача оперативно-стратегічного управління військ “Хортиця”. ОСУВ відповідає, зокрема, за оборону на Куп’янському напрямку.

“Генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва ОСУВ “Хортиця”. Це найжорстокіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш численної частини наших Збройних сил. Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад”, — повідомив Зеленський у вечірньому зверненні 26 січня.

Михайло Драпатий відомий тим, що очолив оборону півночі Харківської області під час повторного російського вторгнення. Його призначили командувачем ОТУ “Харків” у травні минулого року. Генерал-майор Андрій Гнатов, який раніше очолював “Хортицю”, тепер працюватиме в Генштабі ЗСУ на посаді заступника начальника ГШ.

Дроновий терор Харкова

Жодного дня без “молний” або “шахедів”. Російська армія знайшла заміну КАБам для терору Харкова. Керівництво області та міста пояснює нову тактику окупантів. Зараз із військовими обговорюють, як посилити протидію нальотам.

“По-перше, ми бачимо, що у ворога обмежений ресурс. Це правда. І, скажімо так, Курська операція цьому сприяє. Ворог використовує свій основний бойовий ресурс у тому напрямку, на Покровському напрямку Донецької області. Пауза з керованими авіабомбами, яку ми маємо, – це завдяки саме цим операціям, де наші Збройні сили стримують ворога та борються за кожен метр нашої території. По-друге, ворог не залишає нас, і він має використовувати інші способи й тактики. І він перейшов дійсно на “шахеди” та “молнии”. Десь спостерігаємо останній місяць ось таку активність”, – заявив на тижні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив: “Я спілкувався з нашими військовими. Єдине, що вони кажуть, що буде протидія, ефективна протидія – це РЕБи. Що стосується, для чого це сьогодні робиться, то, звісно, я не можу вам сказати, що в голові у РФ, але це певний тиск на людей, на психологічний стан людей, і це ми чудово розуміємо, але їм не вдасться тиснути на харків’ян”.

Харків занурюється під землю

Тим часом Харків все більше переходить на формат життя під землею. Цього тижня в місті розпочала роботу друга підземна школа – у Новобаварському районі. Приміщення для навчання заглибили на вісім метрів та захистили 60-сантиметровим шаром залізобетону та арматури. Тут зможуть навчатися близько тисячі школярів у дві зміни. Цього року в місті планують відкрити шість таких шкіл. За даними директора департаменту освіти Харківської міськради Ольги Деменко, офлайн-навчанням у Харкові зараз охопили 7150 школярів – тобто 14% тих, хто є в місті. Відкриття запланованих шкіл дозволить збільшити кількість дітей за партами майже вдвічі.