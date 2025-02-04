Погибшие от удара по Изюму сестры — жительницы Боровщины: там объявили траур

Среди пятерых погибших в результате удара ракетой Искандер-М по Изюму — две сестры. 19-летняя беременная Ангелина и 18-летняя Александра вместе со свекровью старшей девушки приехали в паспортный стол оформлять документы.

Об этом рассказал в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Вместе с девушками погиб и водитель, который их привез. Выжила мама мужа Ангелины — она сначала увидела черный дым и огонь, а потом нашла своих родных. Во время этого удара 47 человек получили ранения. Россияне ударили по зданию городской администрации. Побиты также дома вокруг. Все погибшие и раненые — гражданские», — подчеркнул Болвинов.

Стало известно, что погибшие сестры — жительницы села Подлиман Боровской громады. Как сообщили в Telegram-канале поселкового совета, 18-летняя Александра Нечволод (Жальпис) была женой защитника Украины. У нее остался годовалый сын. Ее 19-летняя сестра Ангелина Нечволод готовилась стать мамой. Девушки были возле помещения Государственной миграционной службы, когда туда влетела ракета.

В результате этого удара погиб еще один житель села Подлиман, проинформировали в Боровском поселковом совете. Это Шевченко Петр Петрович, 25.09.1981 г.р. У него остались родители, жена и две дочери. Получили ранения еще девять жителей громады — из сел Подлиман, Загрызово и Подвысокое, среди которых двое детей. Четверо госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии.

5 февраля в Боровской громаде объявляется день траура по погибшим.

Напомним, около 11:35 военные РФ нанесли удар ракетой «Искандер» по мэрии в Изюме. Часть здания обвалилась. Повреждены дома вокруг. Погибли пять человек: две сестры 18 и 19 лет (старшая была беременна) и трое мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Около полусотни человек пострадали. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, большинство — работники налоговой, Службы по делам детей, отдела Государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений. Также среди раненых местные жители, пришедшие получить государственные услуги, и люди, которые живут рядом или просто проходили мимо, в том числе три ребенка. Это мальчик 6 лет и две девочки 14 и 16 лет, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко. Из детей в самом тяжелом состоянии 14-летняя девочка — у нее ранения живота и плеча. Большинство пострадавших ранены осколками ракеты и стеклом. Чубенко отметил, что в городе была воздушная тревога, но от момента обнаружения ракеты до «прилета» прошло меньше минуты. Поэтому шансов добраться до укрытия у людей не было. На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.