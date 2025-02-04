Загиблі від удару по Ізюму сестри – мешканки Борівщини: там оголосили жалобу
Серед п’ятьох загиблих внаслідок удару ракетою Іскандер-М по Ізюму – дві сестри. 19-річна вагітна Ангеліна та 18-річна Олександра разом зі свекрухою старшої дівчини приїхали до паспортного столу оформлювати документи.
Про це розповів у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
“Разом з дівчатами загинув і водій, який їх привіз. Вижила мама чоловіка Ангеліни – вона спочатку побачила чорний дим та вогонь, а потім знайшла своїх рідних. Під час цього удару 47 людей отримали поранення. Росіяни вдарили по будівлі міської адміністрації. Побиті також будинки навколо. Всі загиблі та поранені – це цивільні”, – підкреслив Болвінов.
Стало відомо, що загиблі сестри – мешканки села Підлиман Борівської громади. Як повідомили у телеграм-каналі селищної ради, 18-річна Олександра Нечволод (Жальпіс) була дружиною захисника України. У неї залишився однорічний син. Її 19-річна сестра Ангеліна Нечволод готувалася стати мамою. Дівчата були біля приміщення Державної міграційної служби, коли туди влетіла ракета.
Внаслідок цього удару загинув ще один житель села Підлиман, поінформували у Борівській селищній раді. Це Шевченко Петро Петрович, 25.09.1981 р.н. У нього залишилися батьки, дружина та дві доньки. Отримали поранення ще дев’ять мешканців громади – із сіл Підлиман, Загризове та Підвисоке, серед яких двоє дітей. Четверо ушпиталені. Одна людина у вкрай тяжкому стані.
5 лютого у Борівській громаді оголошується днем жалоби за загиблими.
Нагадаємо, близько 11:35 військові РФ завдали удару ракетою «Іскандер» по мерії в Ізюмі. Частина будівлі обвалилася. Пошкоджені будинки поруч. Загинули п’ятеро людей: дві сестри 18 та 19 років (старша була вагітна) та троє чоловіків віком від 40 до 70 років. Близько пів сотні людей постраждали. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, більшість – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу Державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ. Також серед поранених місцеві жителі, які прийшли отримати державні послуги, і люди, які живуть поряд або просто проходили повз, у тому числі троє дітей. Це хлопчик 6 років та дві дівчинки 14 та 16 років, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. З дітей у найважчому стані 14-річна дівчинка – у неї поранення живота та плеча. Більшість постраждалих поранені уламками ракети та склом. Чубенко зазначив, що у місті була повітряна тривога, але від моменту виявлення ракети до «прильоту» минуло менш як хвилина. Тому шансів дістатися до укриття люди не мали. На удар відреагував президент Володимир Зеленський.
Читайте також: Два бої тривають на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ізюм, новини Харкова, поліція Харківський області, Сергей Болвинов, удар;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Загиблі від удару по Ізюму сестри – мешканки Борівщини: там оголосили жалобу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 17:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед п’ятьох загиблих внаслідок удару ракетою Іскандер-М по Ізюму – дві сестри".