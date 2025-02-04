Загиблі від удару по Ізюму сестри – мешканки Борівщини: там оголосили жалобу

Серед п’ятьох загиблих внаслідок удару ракетою Іскандер-М по Ізюму – дві сестри. 19-річна вагітна Ангеліна та 18-річна Олександра разом зі свекрухою старшої дівчини приїхали до паспортного столу оформлювати документи.

Про це розповів у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

“Разом з дівчатами загинув і водій, який їх привіз. Вижила мама чоловіка Ангеліни – вона спочатку побачила чорний дим та вогонь, а потім знайшла своїх рідних. Під час цього удару 47 людей отримали поранення. Росіяни вдарили по будівлі міської адміністрації. Побиті також будинки навколо. Всі загиблі та поранені – це цивільні”, – підкреслив Болвінов.

Стало відомо, що загиблі сестри – мешканки села Підлиман Борівської громади. Як повідомили у телеграм-каналі селищної ради, 18-річна Олександра Нечволод (Жальпіс) була дружиною захисника України. У неї залишився однорічний син. Її 19-річна сестра Ангеліна Нечволод готувалася стати мамою. Дівчата були біля приміщення Державної міграційної служби, коли туди влетіла ракета.

Внаслідок цього удару загинув ще один житель села Підлиман, поінформували у Борівській селищній раді. Це Шевченко Петро Петрович, 25.09.1981 р.н. У нього залишилися батьки, дружина та дві доньки. Отримали поранення ще дев’ять мешканців громади – із сіл Підлиман, Загризове та Підвисоке, серед яких двоє дітей. Четверо ушпиталені. Одна людина у вкрай тяжкому стані.

5 лютого у Борівській громаді оголошується днем жалоби за загиблими.

Нагадаємо, близько 11:35 військові РФ завдали удару ракетою «Іскандер» по мерії в Ізюмі. Частина будівлі обвалилася. Пошкоджені будинки поруч. Загинули п’ятеро людей: дві сестри 18 та 19 років (старша була вагітна) та троє чоловіків віком від 40 до 70 років. Близько пів сотні людей постраждали. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, більшість – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу Державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ. Також серед поранених місцеві жителі, які прийшли отримати державні послуги, і люди, які живуть поряд або просто проходили повз, у тому числі троє дітей. Це хлопчик 6 років та дві дівчинки 14 та 16 років, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. З дітей у найважчому стані 14-річна дівчинка – у неї поранення живота та плеча. Більшість постраждалих поранені уламками ракети та склом. Чубенко зазначив, що у місті була повітряна тривога, але від моменту виявлення ракети до «прильоту» минуло менш як хвилина. Тому шансів дістатися до укриття люди не мали. На удар відреагував президент Володимир Зеленський.