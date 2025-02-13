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Новости Харькова — главное за 13 февраля: как прошла ночь

Украина 08:31   13.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 13 февраля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:31

На севере области – затишье, на Купянском направлении ВСУ отбили восемь атак

О боях на Харьковщине рассказали в утренней сводке за 13 февраля в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг не пытался наступать, пишут в Генштабе. Тем временем на Купянском – Силы обороны отбили восемь штурмов россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника по направлениям населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово», – написали в Генштабе.

Также ВС РФ выпустили авиабомбы по Тимофеевке.

08:17

ГСЧС: вечером в пожаре пострадал мужчина – загорелся частный дом

Ситуацию с пожарами на Харьковщине прокомментировали в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, в течение суток в области возникло 11 пожаров. Возгораний из-за обстрелов не зафиксировали.

«В результате бытового пожара пострадал 43-летний мужчина, получивший отравление угарным газом и госпитализированный в лечебное учреждение. Событие произошло около 20:00 в селе Мизяки Богодуховского района. Горел частный дом на площади 60 м. кв.», – уточнили в ГСЧС.

Причину пожара, добавили спасатели, на данный момент устанавливают.

07:04

Угроза баллистики, активность российской авиации и атаки БпЛА: почему ночью в Харьковской области звучала тревога

Накануне вечером Харьковщину вновь атаковали беспилотники. В 20:42 из-за этого прозвучала воздушная тревога. 

Позже добавилась активность вражеской авиации. 

Вскоре Воздушные силы предупредили и о возможных пусках баллистики. 

До полуночи все угрозы сохранялись. А после – защитники неба предупредили, что в регионах, где объявлена тревога, возможна работа ПВО. 

В 03:14 в Харькове и области прозвучал отбой воздушной тревоги (она все еще звучит в Волчанской и Липецкой громаде).

Читайте также: Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 08:31;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".