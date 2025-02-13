Новини Харкова — головне за 13 лютого: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:31

На півночі області – затишшя, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили вісім атак

Про бої на Харківщині розповіли в ранковому зведенні за 13 лютого у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог не намагався наступати, пишуть у Генштабі. Тим часом на Куп’янському – Сили оборони відбили вісім штурмів росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове”, – написали в Генштабі.

Також ЗС РФ випустили авіабомби по Тимофіївці.

08:17

ДСНС: увечері в пожежі постраждав чоловік – загорівся приватний будинок

Ситуацію із пожежами на Харківщині прокоментували в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

За даними рятувальників, протягом доби в області виникло 11 пожеж. Займань через обстріли не зафіксували.

“Внаслідок побутової пожежі постраждав 43-річний чоловік, котрий отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. Подія трапилась близько 20:00 у селі Мізяки Богодухівського району. Горів приватний будинок на площі 60 м. кв.”, – уточнили у ДСНС.

Причину пожежі, додали рятувальники, наразі встановлюють.

07:04

Загроза балістики, активність російської авіації та атаки БпЛА: чому вночі на Харківщині лунала тривога

Напередодні ввечері Харківщину знову атакували безпілотники. О 20:42 через це пролунала повітряна тривога.

Пізніше додалася активність ворожої авіації.

Незабаром Повітряні сили попередили і про можливі пуски балістики.

До опівночі усі загрози зберігалися. А потім – захисники неба попередили, що у регіонах, де оголошена тривога, можлива робота ППО.

О 03:14 у Харкові та області пролунав відбій повітряної тривоги (вона все ще звучить у Вовчанській та Липецькій громаді).