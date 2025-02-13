Новини Харкова — головне за 13 лютого: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:31
На півночі області – затишшя, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили вісім атак
Про бої на Харківщині розповіли в ранковому зведенні за 13 лютого у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог не намагався наступати, пишуть у Генштабі. Тим часом на Куп’янському – Сили оборони відбили вісім штурмів росіян.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове”, – написали в Генштабі.
Також ЗС РФ випустили авіабомби по Тимофіївці.
08:17
ДСНС: увечері в пожежі постраждав чоловік – загорівся приватний будинок
Ситуацію із пожежами на Харківщині прокоментували в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
За даними рятувальників, протягом доби в області виникло 11 пожеж. Займань через обстріли не зафіксували.
“Внаслідок побутової пожежі постраждав 43-річний чоловік, котрий отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. Подія трапилась близько 20:00 у селі Мізяки Богодухівського району. Горів приватний будинок на площі 60 м. кв.”, – уточнили у ДСНС.
Причину пожежі, додали рятувальники, наразі встановлюють.
07:04
Загроза балістики, активність російської авіації та атаки БпЛА: чому вночі на Харківщині лунала тривога
Напередодні ввечері Харківщину знову атакували безпілотники. О 20:42 через це пролунала повітряна тривога.
Пізніше додалася активність ворожої авіації.
Незабаром Повітряні сили попередили і про можливі пуски балістики.
До опівночі усі загрози зберігалися. А потім – захисники неба попередили, що у регіонах, де оголошена тривога, можлива робота ППО.
О 03:14 у Харкові та області пролунав відбій повітряної тривоги (вона все ще звучить у Вовчанській та Липецькій громаді).
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".