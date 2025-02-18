Нормального мало — политолог про попытку США продавить Украину и восторг Китая

Команда Трампа испытывает Украину, а встречу США и РФ в Саудовской Аравии нельзя назвать переговорами — хаос в мировой политике проанализировал эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире Radio NV.

Команда Трампа испытывает Украину

«Нормального в том, что сейчас происходит, очень мало», — предупредил Несвитайлов в самом начале разговора.

Он отметил противоречивые заявления мировых лидеров и сообщения СМИ о ситуации вокруг российско-украинской войны.

«У нас получаются взаимоотрицательные заявления тех же представителей США. При этом каждый день. Это не то что какие-то коррективы, а абсолютно, кардинально разные вещи. Мы много говорили о том, что это соглашение ресурсное с США – оно может стать маркером, показателем. Что это инвестиции, это гарантии безопасности для Украины. Если мы подпишем, это будет серьезный шаг к приближению переговорного трека. Вот появляется информация о содержании этого соглашения. Пока это просто «слив», пока это не проверенная информация. Но если это действительно так, то выглядит, что это не просто закрепление какой-то капитуляции Украины, а это закрепление Украины как ресурсной колонии. Это больше чем какие-то даже репарации для проигравшей стороны», — привел пример политолог.

При этом Несвитайлов отметил, что в СМИ был инсайд о давлении США на Украину: если соглашение не подпишут, то встреча украинской делегации с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Мюнхене не состоится. Однако Зеленский соглашение не подписал (и заявил об этом публично), а встреча все же состоялась.

«Это показатель того, что где-то, видимо, команда Трампа нас также испытывает. У них есть этот подход: они пытаются продавить. И кого им удается продавить, с тем они так и работают с позиции силы. Кого продавить не удается, не удается взять нахрапом, то с тем они уже садятся и договариваются. И мне кажется, наша стратегия состоит в том, чтобы показать, что с нами нужно будет договариваться, что продавить нас и заставить выполнять исключительно свои решения не получится», — отметил эксперт-международник.

Происходящее между США и РФ нельзя назвать переговорами

«Происходящее сейчас в плане контактов США и России нельзя называть переговорами, — считает Максим Несвитайлов. — Да – это определенный подготовительный этап. Это встречи контактных групп – не более того. Важно, какое участие во всем этом примет Европа. Ибо, опять же, вопрос гарантий безопасности во многом возлагается на страны Европы, если они действительно готовы к этому, а мы пока точно не понимаем».

Политолог объяснил: противоречивая информация поступает не только от США, но и от европейцев. Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британских военных в Украину. А буквально следом вышел материал «Politico», что на экстренном саммите европейских лидеров в Париже Великобритания и Германия отказались направлять войска в Украину, если там не будет армии США.

«Пока из того, что известно сейчас, похоже, что США не уверены, что Европа должна сидеть за столом переговоров. Что абсолютно абсурдно, потому что Европа должна быть одним из гарантов безопасности Украины», — отметил политолог.

А почему не северокорейских миротворцев?

Не меньший абсурд, по оценкам международника, происходит при обсуждении «миротворческих контингентов», которые могут направить в Украину. По сообщениям ряда западных СМИ, американские чиновники уже предлагают, чтобы потенциальное прекращение огня обеспечивали не только европейские военные, но и «миротворцы» из Китая и Бразилии. Об этом якобы вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил европейским союзникам, написало издание The Economist.

«А почему не северокорейские и не иранские миротворцы? Почему только китайские?»- иронично прокомментировал Несвитайлов.

Он подчеркнул: вопрос не в том, на что может согласиться РФ. Вопрос в том, с чем РФ нужно заставить согласиться.

«Выходит, что все компромиссы, все нюансы, все какие-то уступки падают на плечи Украины. И это совершенный абсурд. Пострадавшая от агрессии страна, пострадавшая от нападения РФ не получит ни компенсаций, ни репараций – ничего абсолютно, только одни потери и уступки. Это такой мировой порядок сейчас? Это такие правила международной игры? Я уже не говорю о какой-либо справедливости. Это лицемерие и цинизм – абсолютный, тотальный. Так не может происходить, и так не будет. Важно, чтобы Европа свою субъектность сейчас максимально проявляла, потому что, если все будет происходить таким темпом и таким образом, то все завершится очень плохо», — подчеркнул политолог.

Он откровенно усомнился, что совместные «миротворческие» действия европейских стран и коммунистического Китая возможны: «Китайские войска совместно с европейскими? Как это вообще должно работать? Поэтому я и говорю, что я не понимаю прогнозы тех коллег, которые говорят, что через два-три месяца завершится война, начнется подготовка (к выборам — Ред.). А за счет чего? Как это все должно остановиться, как все должно заработать за этот период времени?»

Китай в восторге

Очевидный выгодоприобретатель от происходящего в мировой политике после инаугурации Дональда Трампа — это Китай, считает эксперт-международник.

«Я думаю, Китай в восторге от того, что происходит. Китай смотрит на этот хаос, смотрит, как Штаты разрушают свое влияние и подвергают сомнению свое могущество. Как они ссорятся с главными своими союзниками, портя отношения с Канадой, с Мексикой, с ЕС в первую очередь. Потирают руки и радуются. Мне кажется, что они подбрасывают только уголь в этот костер, понимая, что им даже стараться больше не нужно – Трамп все сделает сам. Только возможно где-то еще можно скорректировать направление. И чем больше будет каких-то непонятных версий и, тем лучше для них», — прокомментировал Несвитайлов.

Он подчеркнул: сейчас сложно давать какие-либо прогнозы больше, чем на несколько дней вперед.

«Уже буквально сегодня после обеда все может измениться», — отметил политолог.