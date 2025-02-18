Нормального мало – політолог про спробу США продавити Україну й захват Китаю

Команда Трампа випробовує Україну, а зустріч США та РФ у Саудівській Аравії не можна назвати переговорами – хаос у світовій політиці проаналізував експерт-міжнародник Максим Несвітайлов у етері Radio NV.

Команда Трампа випробовує Україну

“Нормального в тому, що зараз відбувається, дуже мало”, — попередив Несвітайлов на самому початку розмови.

Він наголосив на суперечливих заявах світових лідерів та повідомленнях ЗМІ щодо ситуації навколо російсько-української війни.

“У нас виходять взаємозаперечні заяви тих само представників США. При цьому кожного дня. Це не те що якісь корективи, а абсолютно, кардинально різні речі. Ми багато говорили про те, що ця угода ресурсна зі США – вона може стати маркером, показником. Що це інвестиції, це гарантії безпеки для України. Якщо ми підпишемо, то це буде серйозний крок до наближення переговорного треку. Ось з’являється інформація щодо змісту цієї угоди. Але знову ж таки поки що це просто “злив”, поки що це не перевірена якась інформація. Але з того, що ми можемо подивитися, якщо це дійсно так, то виглядає, що це не просто закріплення якоїсь капітуляції України, а що це закріплення України як ресурсної колонії. Це більше ніж якісь навіть репарації сторони, що програла”, – навів приклад політолог.

При цьому Несвітайлов зазначив, що у ЗМІ був інсайд про тиск США на Україну: якщо угоду не підпишуть, зустріч української делегації з віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Мюнхені не відбудеться. Однак Зеленський угоду не підписав (і заявив про це публічно), а зустріч все ж таки відбулася.

“Це показник того, що десь, мабуть, команда Трампа нас також випробовує. У них є оцей підхід, що вони намагаються протиснути. І кого їм вдається протиснути, з тим вони так і працюють із позиції сили. Кого протиснути, продавити не вдається, не вдається взяти нахрапом, то з тим вони вже сідають і домовляються. І мені видається, що наша стратегія полягає в тому, щоб показати, що з нами потрібно буде домовлятися, що протиснути нас і змусити виконувати виключно свої якісь рішення не вийде“, – зазначив експерт-міжнародник.

Те, що відбувається між США та РФ, не можна назвати переговорами

“Те, що відбувається зараз у плані контактів США і Росії не можна називати переговорами, – вважає Максим Несвітайлов. – Так – це певний підготовчий етап, це зустрічі контактних груп – не більше. Важливо, яку участь у всьому цьому братиме Європа. Бо знову ж таки, питання безпекових гарантій багато в чому покладається на країни Європи, якщо вони дійсно готові до цього, а ми поки що достеменно не розуміємо”.

Політолог пояснив: суперечлива інформація надходить не лише від США, а й від європейців. Наприклад, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий відправити британських військових до України. А буквально слідом вийшов матеріал “Politico”, що на екстреному саміті європейських лідерів у Парижі Велика Британія та Німеччина відмовилися спрямовувати війська в Україну, якщо там не буде армії США.

“Роки що з того, що є зараз, виглядає, що США не впевнені, що Європа має сидіти за столом переговорів. Що абсолютно абсурдно, бо Європа має бути одним із гарантів безпеки для України”, – зазначив політолог.

А чому не північнокорейських миротворців?

Не менший абсурд, за оцінками міжнародника, відбувається під час обговорення “миротворчих контингентів”, які можуть направити в Україну. За повідомленнями низки західних ЗМІ, американські чиновники вже пропонують, щоб потенційне припинення вогню забезпечували не лише європейські військові, а й миротворці з Китаю та Бразилії. Про це нібито віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив європейським союзникам, написало видання The Economist.

“А чому не північнокорейські та не іранські миротворці? Чому тільки китайські?” – іронічно прокоментував Несвітайлов.

Він наголосив: питання не в тому, на що може погодитися РФ. Питання, з чим РФ треба змусити погодитися.

“Виходить, що всі компроміси, всі нюанси, всі якісь поступки падають на плечі України. І це абсолютно якийсь абсурд. Країна, яка постраждала від агресії, країна, яка постраждала від нападу РФ, не отримає ні компенсацій, ні репарацій – нічого абсолютно, тільки одні втрати та поступки. Це такий світовий порядок зараз? Це такі правила міжнародної гри? Я вже я не кажу про якусь справедливість. Це лицемірність і цинізм – абсолютний, тотальний. Так не може відбуватися, так не буде відбуватися. Знову ж таки, важливо, щоб Європа свою суб’єктність зараз максимально проявляла, тому що, якщо все відбуватиметься таким темпом і таким чином, то все завершиться дуже погано”, – підкреслив політолог.

Він відверто засумнівався, що спільні “миротворчі” дії європейських країн та комуністичного Китаю можливі: “Китайські війська спільно з європейськими? Як це взагалі має працювати? Тому я й кажу, що я не розумію прогнози тих колег, які говорять, що за два-три місяці завершиться війна, почнеться підготовка (до виборів – Ред.). А внаслідок чого? Як це все має зупинитися, як це все має запрацювати за цей період часу?”

Китай у захваті

Очевидний вигодонабувач від того, що відбувається у світовій політиці після інавгурації Дональда Трампа, – це Китай, вважає експерт-міжнародник.

“Я думаю, Китай у захваті від того, що відбувається. Китай дивиться на цей хаос, дивиться, як Штати руйнують свій вплив і ставлять під сумнів свою могутність. Як вони сваряться з головними своїми союзниками, псуючи відносини з Канадою, з Мексикою, з ЄС у першу чергу. Потирають руки та радіють. Мені здається, що вони підкидують тільки вугілля в це багаття, розуміючи що їм навіть намагатися більше не потрібно – Трамп усе зробить сам, тільки можливо десь можна ще скоригувати напрямок. І чим більше буде якихось незрозумілих версій, тим для них краще”, – прокоментував Несвітайлов.

Він наголосив: зараз складно давати якісь прогнози більше, ніж на кілька днів уперед.

“Уже буквально сьогодні по обіді все може змінитися”, – зазначив політолог.