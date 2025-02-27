Россияне атаковали дважды на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении с начала суток россияне не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении украинские защитники отбили два вражеских штурма в сторону Волчанска и Кондрашовки.
О продвижении оккупантов на одном из участков на Харьковщине сообщили в сводке аналитики Института изучения войны (ISW).
Больше полтысячи раз обстреляли россияне позиции ВСУ, выпустили 97 дронов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 18:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении с начала суток россияне не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.".