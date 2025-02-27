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Россияне атаковали дважды на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 18:13   27.02.2025
Оксана Якушко
Россияне атаковали дважды на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении с начала суток россияне не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили два вражеских штурма в сторону Волчанска и Кондрашовки.

О продвижении оккупантов на одном из участков на Харьковщине сообщили в сводке аналитики Института изучения войны (ISW).

Больше полтысячи раз обстреляли россияне позиции ВСУ, выпустили 97 дронов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 18:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении с начала суток россияне не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.".