Россияне атаковали дважды на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении с начала суток россияне не атаковали, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили два вражеских штурма в сторону Волчанска и Кондрашовки.

О продвижении оккупантов на одном из участков на Харьковщине сообщили в сводке аналитики Института изучения войны (ISW).

Больше полтысячи раз обстреляли россияне позиции ВСУ, выпустили 97 дронов.