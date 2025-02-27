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Росіяни атакували двічі на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фронт 18:13   27.02.2025
Оксана Якушко
Росіяни атакували двічі на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямі від початку доби росіяни не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили два ворожих штурми в бік Вовчанська та Кіндрашівки.

Про просування окупантів на одній із дільниць на Харківщині повідомили у зведенні аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Понад півтисячі разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, випустили 97 дронів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 18:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямі від початку доби росіяни не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.".