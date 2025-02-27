Росіяни атакували двічі на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямі від початку доби росіяни не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили два ворожих штурми в бік Вовчанська та Кіндрашівки.

Про просування окупантів на одній із дільниць на Харківщині повідомили у зведенні аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Понад півтисячі разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, випустили 97 дронів.