Росіяни атакували двічі на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямі від початку доби росіяни не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку українські захисники відбили два ворожих штурми в бік Вовчанська та Кіндрашівки.
Про просування окупантів на одній із дільниць на Харківщині повідомили у зведенні аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
Понад півтисячі разів обстріляли росіяни позиції ЗСУ, випустили 97 дронів.
Читайте також: Вибух чули в Харкові: де прилетів КАБ (доповнюється)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни атакували двічі на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2025 в 18:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямі від початку доби росіяни не атакували, повідомив Генштаб ЗСУ.".