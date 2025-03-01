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Атака на энергосистему Харьковщины в конце февраля: какая сейчас ситуация

Происшествия 10:45   01.03.2025
Виктория Яковенко
Атака на энергосистему Харьковщины в конце февраля: какая сейчас ситуация Скриншот

Глава ХОВА в эфире нацмарафона рассказал, что за сутки по региону ударили семь КАБов, также вражеские БпЛА массированно атаковали Харьков.

Среди других повреждений, обломки «Шахедов» попали в медико-генитический центр, отметил Синегубов.

«Это заведение медицинское, пострадала рядом областная стоматологическая больница и областная клиническая больница», — сказал глава ХОВА.

Напомним, с 23:00 в Харькове раздавались взрывы — армия РФ атаковала БпЛА. Удары зафиксировали в трех районах города — Шевченковском, Киевском и Новобаварском. Попадания — возле многоэтажных жилых домов, в коммерческую недвижимость, и возле одной из больниц. Также повреждена АЗС, информировали в Харьковской областной прокуратуре. Атаковали город БпЛА типа «Шахед» или «Герань». Уже известно о 12 пострадавших, среди которых — 2 детей.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки Харьковщина подверглась массированной атаке по энергетической системе – атаковали 22 «Шахеда».

«После того, как 22 «Шахеда» бьют по одному предприятию, то есть разрушение. Разрушения достаточно значительны. Не будем говорить о восстановлении, харьковчане все видят и чувствуют в своих домах», — подчеркнул Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, вечером 27 февраля началась массовая атака БпЛА на пригород Харькова. Россияне нанесли как минимум 12 ударов. В результате три жилых дома разрушены, двое человек госпитализированы с ранениями. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 10:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА в эфире нацмарафона рассказал, что за сутки по региону ударили семь КАБов, также вражеские БпЛА массированно атаковали Харьков.".