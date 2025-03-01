Атака на энергосистему Харьковщины в конце февраля: какая сейчас ситуация
Глава ХОВА в эфире нацмарафона рассказал, что за сутки по региону ударили семь КАБов, также вражеские БпЛА массированно атаковали Харьков.
Среди других повреждений, обломки «Шахедов» попали в медико-генитический центр, отметил Синегубов.
«Это заведение медицинское, пострадала рядом областная стоматологическая больница и областная клиническая больница», — сказал глава ХОВА.
Напомним, с 23:00 в Харькове раздавались взрывы — армия РФ атаковала БпЛА. Удары зафиксировали в трех районах города — Шевченковском, Киевском и Новобаварском. Попадания — возле многоэтажных жилых домов, в коммерческую недвижимость, и возле одной из больниц. Также повреждена АЗС, информировали в Харьковской областной прокуратуре. Атаковали город БпЛА типа «Шахед» или «Герань». Уже известно о 12 пострадавших, среди которых — 2 детей.
Он также рассказал, что за прошедшие сутки Харьковщина подверглась массированной атаке по энергетической системе – атаковали 22 «Шахеда».
«После того, как 22 «Шахеда» бьют по одному предприятию, то есть разрушение. Разрушения достаточно значительны. Не будем говорить о восстановлении, харьковчане все видят и чувствуют в своих домах», — подчеркнул Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, вечером 27 февраля началась массовая атака БпЛА на пригород Харькова. Россияне нанесли как минимум 12 ударов. В результате три жилых дома разрушены, двое человек госпитализированы с ранениями. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковщины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, новости Харькова, Олег Синегубов, энергосистема;
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2025 в 10:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА в эфире нацмарафона рассказал, что за сутки по региону ударили семь КАБов, также вражеские БпЛА массированно атаковали Харьков.".