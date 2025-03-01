Атака на енергосистему Харківщини наприкінці лютого: яка зараз ситуація
Голова ХОВА в етері нацмарафону розповів, що за добу по регіону вдарили сім КАБів, також ворожі БпЛА масовано атакували Харків.
Серед інших пошкоджень, уламки «шахедів» влучили в медико-генитичний центр, зазначив Синєгубов.
«Це заклад медичний, постраждала поруч обласна стоматологічна лікарня і обласна клінічна лікарня», – сказав голова ХОВА.
Нагадаємо, з 23:00 у Харкові лунали вибухи – армія РФ атакувала БпЛА. Удари зафіксували у трьох районах міста – Шевченківському, Київському та Новобаварському. Влучання – біля багатоповерхових житлових будинків, у комерційну нерухомість та біля однієї з великих лікарень. Також пошкоджено АЗС, інформували у Харківській обласній прокуратурі. Атакували місто БпЛА типу «Шахед» та «Герань». Вже відомо про 12 постраждалих, серед яких – 2 дітей.
Він також розповів, що минулої доби Харківщина зазнала масованої атаки по енергетичній системі – атакували 22 «шахеди».
«Після того, як 22 «шахеди» б’ють по одному підприємству, то є руйнування. Руйнування досить значні. Не будемо казати про відновлення, харків’яни усе бачать і відчувають у своїх оселях», – підкреслив Синєгубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, о 21:15 27 лютого розпочалася масова атака БпЛА на передмістя Харкова. Росіяни завдали щонайменше 12 ударів. В результаті три житлові будинки зруйновані, двоє людей госпіталізовані з пораненнями.Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2025 в 10:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА в етері нацмарафону розповів, що за добу по регіону вдарили сім КАБів, також ворожі БпЛА масовано атакували Харків.".