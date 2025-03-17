Новости Харькова – главное за 17 марта: как прошла ночь

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07:04

Целую ночь длилась тревога в регионе, ВСУ предупреждали об опасности для Харькова

В 01:55 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе для Харькова – россияне выпустили на город ударные БпЛА. После чего украинские защитники объявили тревогу.

Из-за угрозы удара беспилотниками тревога в Харьковской области длилась всю ночь. Отбой дали лишь утром, в 06:12.