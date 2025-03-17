Новости Харькова – главное за 17 марта: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:04
Целую ночь длилась тревога в регионе, ВСУ предупреждали об опасности для Харькова
В 01:55 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе для Харькова – россияне выпустили на город ударные БпЛА. После чего украинские защитники объявили тревогу.
Из-за угрозы удара беспилотниками тревога в Харьковской области длилась всю ночь. Отбой дали лишь утром, в 06:12.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 07:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".