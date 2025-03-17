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Новости Харькова – главное за 17 марта: как прошла ночь

Украина 07:04   17.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 17 марта: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:04

Целую ночь длилась тревога в регионе, ВСУ предупреждали об опасности для Харькова

В 01:55 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе для Харькова – россияне выпустили на город ударные БпЛА. После чего украинские защитники объявили тревогу. 

Из-за угрозы удара беспилотниками тревога в Харьковской области длилась всю ночь. Отбой дали лишь утром, в 06:12. 

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 07:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".