Новини Харкова – головне за 17 березня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:04
Цілу ніч тривала тривога в регіоні, ЗСУ попереджали про небезпеку для Харкова
О 01:55 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу для Харкова – росіяни випустили ударні БпЛА на місто. Після чого українські захисники оголосили тривогу.
Через загрозу удару безпілотниками тривога на Харківщині тривала всю ніч. Відбій дали лише вранці о 06:12.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".