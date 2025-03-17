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Новини Харкова – головне за 17 березня: як минула ніч

Україна 07:04   17.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 17 березня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:04

Цілу ніч тривала тривога в регіоні, ЗСУ попереджали про небезпеку для Харкова

О 01:55 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу для Харкова – росіяни випустили ударні БпЛА на місто. Після чого українські захисники оголосили тривогу. 

Через загрозу удару безпілотниками тривога на Харківщині тривала всю ніч. Відбій дали лише вранці о 06:12. 

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 07:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".