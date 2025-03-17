Новини Харкова – головне за 17 березня: як минула ніч

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07:04

Цілу ніч тривала тривога в регіоні, ЗСУ попереджали про небезпеку для Харкова

О 01:55 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу для Харкова – росіяни випустили ударні БпЛА на місто. Після чого українські захисники оголосили тривогу.

Через загрозу удару безпілотниками тривога на Харківщині тривала всю ніч. Відбій дали лише вранці о 06:12.