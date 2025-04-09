Live
  • Ср 09.04.2025
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.08
  • EUR 45.05

Новости Харькова – главное за 9 апреля: БпЛА атаковали город в несколько волн

Общество 00:37   09.04.2025
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 9 апреля: БпЛА атаковали город в несколько волн

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:37

Атака «Шахедов» на Харьков началась около 21:00. Попадание зафиксировали на территории не менее четырех районов города, а также за окрестностями

«Известно об одном пострадавшем лице. Произошло более 15 взрывов», – сообщил начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко.

Видео: Харьковская областная прокуратура

00:23

«Тяжелая ночь для Харькова» — Терехов о последствиях ударов «Шахедов»

«Очень тяжелая ночь сегодня для Харькова. Было 20 «Шахедов», 20 попаданий по Харькову в нескольких районах города. Это Киевский район – два попадания. Кроме этого, одно попадание было в Индустриальном районе и 17 попаданий в Основянском районе», – проинформировал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его данным, сейчас известно об одном пострадавшем. Он находится в среднем состоянии. В городе из-за ударов пострадали 15 частных домов.

Видео: соцсети

Напомним, вечером 8 апреля армия РФ в две волны атаковала Харьков. Первые взрывы слышали около 21:00. В результате попаданий возникли пожары. Второй налет вражеских БПЛА начался около 22:30. За вечер в Харькове зафиксировали более 20 «прилетов», информировал мэр Игорь Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, под ударами находились Шевченковский, Индустриальный, Киевский и Основянский районы. По состоянию на 00:15 известно об одном пострадавшем.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Шахедная» атака на Харьков: Терехов о цели врага, где «прилетело» (видео)
«Шахедная» атака на Харьков: Терехов о цели врага, где «прилетело» (видео)
09.04.2025, 00:33
Снова взрывы гремят в Харькове, есть пострадавшие: вторая атака БпЛА
Снова взрывы гремят в Харькове, есть пострадавшие: вторая атака БпЛА
08.04.2025, 23:43
Куда попали российские БпЛА во время массированной атаки на Харьков
Куда попали российские БпЛА во время массированной атаки на Харьков
08.04.2025, 23:55
Новости Харькова – главное за 9 апреля: БпЛА атаковали город в несколько волн
Новости Харькова – главное за 9 апреля: БпЛА атаковали город в несколько волн
09.04.2025, 00:37
Новости Харькова — главное 8 апреля: второй налет за вечер, город атакуют БпЛА
Новости Харькова — главное 8 апреля: второй налет за вечер, город атакуют БпЛА
08.04.2025, 23:19
Прогноз погоды на 9 апреля в Харькове и области: днем ​​возможен снег с дождем
Прогноз погоды на 9 апреля в Харькове и области: днем ​​возможен снег с дождем
08.04.2025, 20:14

Новости по теме:

00:33
«Шахедная» атака на Харьков: Терехов о цели врага, где «прилетело» (видео)
14:22
Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера
12:27
Все пожары на местах «прилетов» в Харькове потушили: состояние пострадавших
07:12
Четвертое тело достали из-под завалов в Харькове — фото и видео разрушений
00:59
«Эта атака была максимально коварной» — мэрия о «прилетах» по Харькову (видео)

Вы читали новость: «Новости Харькова – главное за 9 апреля: БпЛА атаковали город в несколько волн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 00:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".