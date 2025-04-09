Новости Харькова – главное за 9 апреля: БпЛА атаковали город в несколько волн

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:37

Атака «Шахедов» на Харьков началась около 21:00. Попадание зафиксировали на территории не менее четырех районов города, а также за окрестностями

«Известно об одном пострадавшем лице. Произошло более 15 взрывов», – сообщил начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко.

Видео: Харьковская областная прокуратура

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«Тяжелая ночь для Харькова» — Терехов о последствиях ударов «Шахедов»

«Очень тяжелая ночь сегодня для Харькова. Было 20 «Шахедов», 20 попаданий по Харькову в нескольких районах города. Это Киевский район – два попадания. Кроме этого, одно попадание было в Индустриальном районе и 17 попаданий в Основянском районе», – проинформировал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его данным, сейчас известно об одном пострадавшем. Он находится в среднем состоянии. В городе из-за ударов пострадали 15 частных домов.

Видео: соцсети

Напомним, вечером 8 апреля армия РФ в две волны атаковала Харьков. Первые взрывы слышали около 21:00. В результате попаданий возникли пожары. Второй налет вражеских БПЛА начался около 22:30. За вечер в Харькове зафиксировали более 20 «прилетов», информировал мэр Игорь Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, под ударами находились Шевченковский, Индустриальный, Киевский и Основянский районы. По состоянию на 00:15 известно об одном пострадавшем.