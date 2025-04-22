Новости Харькова — главное за 22 апреля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:01
Тревоги ночью объявляли из-за «Шахедов» и КАБов
Ночью в Харькове было несколько воздушных тревог. После отбоя в 22:57 21 апреля уже в 23:38 тревогу возобновили. Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеских ударных БпЛА в области.
Но в 23:45 по городу дали отбой: «Шахеды», по сообщениям мониторинговых каналов, были далеко от областного центра. Еще раз сирены взвыли в 03:20 — из-за активности российской авиации, которая могла применить как КАБы, так и ракеты.
В городе обошлось без взрывов и «прилетов». В 04:59 тревогу отменили. По состоянию на 07:01 ее нет.
Читайте также: Сегодня 22 апреля: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 22 апреля: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 07:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".