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Новости Харькова — главное за 22 апреля: как прошла ночь

Происшествия 07:02   22.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 22 апреля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:01

Тревоги ночью объявляли из-за «Шахедов» и КАБов

Ночью в Харькове было несколько воздушных тревог. После отбоя в 22:57 21 апреля уже в 23:38 тревогу возобновили. Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеских ударных БпЛА в области.

Но в 23:45 по городу дали отбой: «Шахеды», по сообщениям мониторинговых каналов, были далеко от областного центра. Еще раз сирены взвыли в 03:20 — из-за активности российской авиации, которая могла применить как КАБы, так и ракеты.

В городе обошлось без взрывов и «прилетов». В 04:59 тревогу отменили. По состоянию на 07:01 ее нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 07:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".